Tin vui: Hơn 60.000 người dân Hà Nội sẽ được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán 2026

Nhằm kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội yêu cầu các cấp công đoàn tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động chăm lo Tết, bám sát nhu cầu thực tế của người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Liên đoàn Lao độngTP Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch về tổ chức các hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và phương châm “Tất cả ĐV, NLĐ đều có Tết, vui Tết”, LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động, gồm: Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” - 2026; chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”.

Tại “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” sẽ có những gian hàng “0” đồng; gian hàng bán các sản phẩm, hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ Tết, với mức giảm giá ít nhất 10% so giá bán thực tế; trao tặng quà và các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ ĐV, NLĐ…

Ảnh minh hoạ

Dự kiến “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” tại Khu nhà ở xã hội, xã Thiên Lộc sẽ diễn ra trong 2 ngày 31.1.2026 và 1.2.2026; có quy mô khoảng 50 gian hàng; số lượng phiếu mua hàng (Voucher) tặng ĐV, NLĐ hoàn cảnh khó khăn là 2.400 phiếu, mỗi phiếu có giá trị 500.000 đồng; quà “0” đồng: 2.400 suất, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

“Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” tại salon nhà triển lãm, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô dự kiến diễn ra trong 2 ngày 7-8.2; có quy mô khoảng 70 gian hàng; số lượng Voucher tặng ĐV, NLĐ hoàn cảnh khó khăn là 3.600 phiếu, mỗi phiếu có giá trị 500.000 đồng; quà “0” đồng - 3.600 suất, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ triển khai chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tuyến. Tại chương trình, số lượng phiếu mua hàng tặng ĐV, NLĐ là 9.300 phiếu, mỗi phiếu có giá trị 500.000 đồng; hình thức mua hàng: Mua trực tuyến (online) trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đặc biệt, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ hỗ trợ khoảng 60.000 ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người); bản thân hoặc người thân (vợ, chồng, con) bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; ĐV, NLĐ bị giảm giờ làm, mất việc làm, bị hoãn hợp đồng lao động, thu nhập giảm sút; ĐV, NLĐ ở doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh bị nợ lương, không có thưởng Tết, doanh nghiệp có ngành nghề nguy hiểm, độc hại; ĐV, NLĐ thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; ĐV, NLĐ ở lại đơn vị, doanh nghiệp để công tác, sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết.

Đối với nhu cầu đi lại dịp Tết, công đoàn phối hợp với doanh nghiệp triển khai các hình thức hỗ trợ vé tàu, xe hoặc tổ chức xe đưa người lao động về quê ăn Tết. Với những người lao động không có điều kiện về quê, công đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo Tết ngay tại doanh nghiệp, bảo đảm người lao động đón Tết an toàn, ấm áp.

Cùng với chăm lo Tết, LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu công đoàn các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, tập trung vào tiền lương, tiền thưởng và các khoản hỗ trợ dịp Tết. Người sử dụng lao động được yêu cầu thông tin sớm, đầy đủ về kế hoạch trả lương, thưởng, nâng lương và các chế độ hỗ trợ để người lao động nắm rõ. Công đoàn cơ sở chủ động nắm bắt ý kiến, kiến nghị của người lao động, kịp thời phối hợp giải quyết, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng dẫn đến tranh chấp trong dịp Tết.

Nam An