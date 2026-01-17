Phát hiện 10 tấn xúc xích, nầm lợn không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh ở Hà Nội

An Thịnh, Theo vtv.vn 14:39 17/01/2026
Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội vừa phối hợp Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được các đối tượng thu gom

Công an TP Hà Nội thông tin, vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra một kho đông lạnh tại phố Hưng Phúc, phường Yên Sở.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 10 tấn thực phẩm gồm nầm lợn, xúc xích... không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Phát hiện 10 tấn xúc xích, nầm lợn không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh ở Hà Nội- Ảnh 2.

Các đối tượng khai đã nhận thu gom từ các tỉnh biên giới để bán cho Hà Nội và các tỉnh lân cận. Lợi dụng nhu cầu tăng cao dịp lễ, Tết, các đối tượng đã đưa thực phẩm quá hạn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường.

Trước thực trạng này, Công an Thành phố khuyến cáo người dân chỉ mua và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên các cơ sở uy tín, được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong dịp Tết.

