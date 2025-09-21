Phát hiện xe khách chở 3 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 19/9, tại Km31, Quốc lộ 2 thuộc địa phận xã Thái Sơn (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), tổ tuần tra kiểm soát Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển số 23E-002.22.



Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách. Ảnh: CAT

Xe khách do ông Phạm Văn Công (SN 1987, trú tại xã Tiên Yên, huyện Hàm Yên) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển hơn 3 tấn thực phẩm đông lạnh gồm xúc xích, sủi cảo, thịt viên cùng nhiều loại khác, toàn bộ được đóng gói trong bao bì in chữ nước ngoài.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa này.

Ba tấn thực phẩm đông lạnh gồm xúc xích, sủi cảo, thịt viên cùng nhiều loại khác, toàn bộ được đóng gói trong bao bì in chữ nước ngoài.

Theo lực lượng chức năng, số lượng thực phẩm lớn, không có giấy tờ hợp lệ , tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm nếu tuồn ra thị trường.

Vụ việc hiện đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 2 để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.