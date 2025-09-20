Khoảnh khắc hiếm gặp: Trẻ sơ sinh chào đời còn nguyên trong bọc ối

Theo các chuyên gia sản phụ khoa, trong y văn, hiện tượng này gọi là "birth en caul", hay dân gian quen gọi là "đẻ bọc điều" – chỉ xuất hiện ở khoảng 1/80.000 – 1/100.000 ca sinh.

Khi bé chào đời vẫn còn trong bọc ối, nghĩa là túi ối chưa bị vỡ, nước ối và màng ối tiếp tục che chở, giữ áp lực ổn định, bảo vệ bé khỏi nhiễm khuẩn và những sang chấn cơ học trong những giây phút cuối cùng của thai kỳ.

Hình ảnh này được xem là biểu tượng của sự may mắn và bình an, điều kỳ diệu mà ngay cả các bác sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng hiếm khi được chứng kiến - Ảnh: BVCC

Đây được xem là một biểu tượng của sự may mắn và bình an, một điều kỳ diệu mà ngay cả các bác sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng hiếm khi được chứng kiến. Có những khoảnh khắc trong y học vượt qua giới hạn của chuyên môn, chạm sâu vào cảm xúc của tất cả chúng ta.

Sản phụ này sinh con mổ chủ động lần 2, thai 38 tuần 5 ngày. Trẻ có cân nặng 3.400 gram. Trẻ khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống ngay sau khi chào đời.

Theo Ths. BSNT Kiều Tiến Quyết, Phó khoa Phụ sản, Bệnh viện Thanh Nhàn, mổ chủ động lần 2 là một lựa chọn y học an toàn đối với sản phụ từng mổ lấy thai trước đó, nhằm giảm nguy cơ vỡ tử cung hoặc biến chứng khi chuyển dạ tự nhiên.

"Với ekip khoa Phụ sản, khoảnh khắc bé ra đời trong bọc ối không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà còn là một điều kỳ diệu mà mỗi người làm nghề y đều trân trọng", Ths Quyết chia sẻ.

Ca mổ đẻ này cũng chứng minh sự phối hợp nhịp nhàng và chuẩn bị kỹ lưỡng giữa các khoa phòng trong cơ sở khám chữa bệnh như: sản khoa, gây mê hồi sức và chăm sóc sơ sinh.