Sát hại cụ bà 87 tuổi rồi bỏ trốn lên đồi

Ngày 20-9, Công an xã Mường Thàng (tỉnh Phú Thọ) cho biết đơn vị đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Ngô Quang Hải (SN 1977, trú tại tổ 8, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ), nghi phạm giết người, khi đang bỏ trốn tại khu đồi Mường Tăng, xóm Quà, xã Mường Thàng.

Ngô Quang Hải bị bắt giữ khi bỏ trốn lên đồi. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 18-9, bà Nguyễn Thị H. (87 tuổi, trú tại tổ 7, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng và có dấu hiệu bị siết cổ dẫn đến tử vong. Đến 22 giờ 45 phút cùng ngày, con trai bà H. trình báo cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin báo, các trinh sát của Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị H.. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Ngô Quang Hải, người trú cùng địa phương.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Hải bị công an bắt giữ vào sáng 19-9.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.