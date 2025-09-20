Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều người hoảng loạn

Công an phường Đức Nhuận, TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy ở chung cư Golden Maison.

Hàng trăm người dân chạy xuống bên dưới chung cư.

Trước đó, khoảng 18 giờ 45 phút này 20-9, lửa bất ngờ bùng lên từ căn hộ tầng 11 - block GM2 chung cư Golden Maison trên đường Phổ Quang, phường Đức Nhuận - cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2 km.

Nghe chuông báo cháy, hàng trăm cư dân đã tìm cách thoát xuống bên dưới chung cư bằng thang thoát hiểm.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

15 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Chung cư Golden Maison có 3 block, mỗi block 22 tầng.