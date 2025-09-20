Bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Huy sinh năm 2002

Bắt tạm giam quản trị trang Fanpage "Tin Việt - Cam"

Mới đây, Công an TP Huế cho biết, Công an phường An Cựu cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tại thông Hoàng Ann, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) - quản trị trang Fanpage "Tin Việt - Cam" về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (Ảnh: Công an TP Huế).

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Huy thừa nhận đã tự dàn dựng lên một kịch bản bé gái bị bắt cóc, bịa đặt câu chuyện thương tâm nhằm lợi dụng lòng thương hại của mọi người để trục lợi.

Đối tượng cũng khai đã cắt ghép hình ảnh từ nhiều nguồn trên mạng, tạo hiện trường giả để tăng độ tin cậy cho bài đăng sai sự thật.

Với kịch bản tinh vi đó, đối tượng đã lừa nhiều người chuyển tiền “ủng hộ” vào tài khoản của mình, chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.

Hé lộ chiêu trò lừa đảo tinh vi, lợi dùng lòng trắc ẩn

Trước đó, cuối tháng 7/2025, dư luận TP Huế xôn xao trước thông tin trên trang Fanpage “Tin Việt - Cam” về một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày ngay tại phường Phú Hội bị ném xuống đường rồi bị xe cán gãy tay, kèm hình ảnh cắt ghép mờ nhòe nhằm tạo lòng tin cho câu chuyện bịa đặt.

Câu chuyện giả mạo nhanh chóng lan truyền với hàng nghìn lượt chia sẻ, gây phẫn nộ và hoang mang trong dư luận, khiến nhiều người dân lo ngại về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguy hiểm hơn, thông tin bịa đặt này còn được dựng lên với mục đích để người dân chuyển tiền “ủng hộ” qua tài khoản cá nhân do đối tượng cung cấp. Không ít người nhẹ dạ đã vội vàng gửi tiền với mong muốn giúp đỡ cháu bé, vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo tinh vi.

Trước mức độ ảnh hưởng tiêu cực, Công an TP Huế xác định đây không chỉ là hành vi tung tin sai sự thật mà còn là thủ đoạn tinh vi nhằm lợi dụng lòng thương cảm của xã hội để trục lợi. Ngay sau đó, Công an phường An Cựu đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra cho thấy, toàn bộ câu chuyện “bắt cóc” chỉ là bịa đặt, giật gân để kêu gọi tiền từ thiện. Thực tế không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra tại TP Huế; thậm chí địa điểm được nêu là “cổng Bến Nghé, phường Phú Hội” cũng không tồn tại, bởi phường Phú Hội đã giải thể từ ngày 1/7. Các tên tuổi và địa chỉ liên quan đến “gia đình nạn nhân” đều là thông tin không có thực tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 9/2025, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định đối tượng đứng sau trang fanpage “Tin Việt - Cam” là Nguyễn Hoàng Huy.

Cảnh báo của cơ quan công an

Vụ việc này thêm một hồi chuông cảnh tỉnh về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Công an TP Huế khuyến cáo người dân phải nâng cao cảnh giác, không để lòng tốt của mình bị kẻ xấu lợi dụng.

Khi phát hiện trường hợp nghi vấn lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.