Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp "thư ký" của "tổng tài" trong vụ đánh người ở quán cà phê

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ (SN 2002; quê quán Hợp Thịnh, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đây là diễn biến liên quan đến vụ việc N.V.T. (27 tuổi) - người được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài", trong vụ nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy bị hành hung.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/9, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được trình báo về vụ xô xát xảy ra hồi 14h32 cùng ngày, tại quán cà phê địa chỉ T6 khu đô thị TimesCity, số 458 Minh Khai.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp cùng CQĐT CATP đã tiến hành điều tra, xác định đối tượng Nguyễn Long Vũ có hành vi đánh gây thương tích cho anh Ngô Minh Đ. (nhân viên của quán cà phê). Hậu quả anh Đ. bị sưng nề vùng má bên trái, đã đề nghị được giám định thương tích và xử lý nghiêm hành vi của Vũ trước pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng xác định đối với hành vi của N.V.T (SN 1998; trú ở xã Ô Diên, Hà Nội) – người được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài”; CQĐT xác định khi T. giơ tay phải lên thì Vũ đi vào quầy thu ngân đánh anh Đ. Cho đến khi T. giơ tay phải lên nói “thôi, thôi” thì Vũ dừng lại đi về ghế ngồi.

Làm việc với CQĐT, T. và Vũ cùng khai T. không chỉ đạo gì về việc Vũ đánh gây thương tích cho anh Đ. Mà T. chỉ nói Vũ vào xem ai có lời nói xúc phạm (do anh Đ. đề nghị khách không hút thuốc lá trong quán); và khi thấy có tiếng đánh nhau phía sau, T. đã giơ tay lên để can ngăn hai bên.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.