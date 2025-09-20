Vụ tân sinh viên ở Hà Nội nhiều ngày mất liên lạc với gia đình: Trường Đại học Y Hà Nội thông tin bất ngờ

Ngày 19/9, theo thông tin từ trường Đại học Y Hà Nội cho biết, vừa qua, trên một số phương tiện truyền thông có đăng tải tin về một trường hợp "nam sinh Trường Đại học Y Hà Nội mất liên lạc".

Cụ thể, trước đó, theo thông tin được chia sẻ ngày 17/9 cho biết, nam sinh Nguyễn Quang Lộc (18 tuổi, trú tại xã Hòa Xá, TP Hà Nội) rời khỏi nhà từ sáng 13/9 đến nay chưa trở về.

Sau khi rời nhà, Lộc không liên lạc với gia đình, dù người thân đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi, gọi điện, nhắn tin, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn "bặt vô âm tín". Sự việc khiến gia đình vô cùng hoang mang, lo lắng.

Ngày 17/9, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận trình báo của gia đình nam sinh.

Đại học Y Hà Nội khẳng định nam sinh mất tích không phải sinh viên trường. Ảnh: Fanpage Đại học Y Hà Nội

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Vinh (41 tuổi, bố của Lộc) cho biết, hiện Lộc đang là sinh viên đại học. Con mới bước vào giảng đường đại học, luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, sự mất tích bí ẩn của Lộc đã khiến cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn.

Trước một số thông tin cho rằng Lộc là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Y Hà Nội, sau khi rà soát, nhà trường khẳng định người trong tin bài không phải là sinh viên của trường.

Đồng thời, Trường Đại học Y Hà Nội đang phối hợp với cơ quan báo chí để điều chỉnh thông tin nhằm tránh gây hiểu nhầm. Đồng thời, nhà trường khuyến nghị cộng đồng nên tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống của nhà trường như Facebook, website.