Vụ nam sinh lớp 7 túm tóc, quật ngã giáo viên ở Hà Nội: Chưa có hồ sơ sức khỏe học sinh, công an vào cuộc

Ngày 19/9, sự việc một nam sinh lớp 7 túm tóc, xô ngã giáo viên khi bị thu đồ chơi sắc nhọn được camera lớp ghi lại đã khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến vụ việc nói trên, theo thông tin trên báo Bảo vệ Pháp luật cho biết, theo báo cáo của UBND phường Định Công xác định sự việc xảy ra tại Trường THCS Đại Kim là nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, danh dự và uy tín của giáo viên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh học sinh túm tóc, ghì đầu giáo viên ngay trong lớp học (Ảnh chụp từ clip). Hình ảnh học sinh túm tóc, ghì đầu giáo viên ngay trong lớp học (Ảnh chụp từ clip).

Quan điểm xử lý của chính quyền địa phương là phải bảo đảm sự công bằng, khách quan, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sai phạm để giữ gìn tính tôn nghiêm của người thầy và kỷ cương trong nhà trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ sai lầm, có cơ hội sửa đổi và tái hòa nhập tập thể, tránh tình trạng em bị kỳ thị hoặc bỏ học.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc trên, UBND phường đã kịp thời báo cáo Văn phòng UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Thường trực Đảng ủy phường Định Công để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết sự việc. Đồng thời, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương vào cuộc để xác minh sự việc, làm rõ nhằm bảo đảm sự thượng tôn pháp luật, qua đó răn đe, ngăn chặn những hành vi bạo lực hoặc chống đối thầy cô.

Ngay sau khỉ sự việc xảy ra, Ban giám hiệu Trường THCS Đại Kim đã nhanh chóng xử lý theo thẩm quyền. Nhà trường tổ chức cho học sinh vi phạm trực tiếp nhận lỗi và xin lỗi công khai với giáo viên trước tập thể lớp, đồng thời mời phụ huynh đến làm việc để cùng thống nhất các biện pháp giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh sửa sai và rèn luyện lại hành vi.

Đồng thời yêu cầu gia đình đưa cháu đi khám, kiểm tra sức khỏe tâm lý, tuy nhiên, sau khi đi khám gia đình chưa cung cấp được cho nhà trường kết quả kiểm tra sức khỏe. Song song với đó, nhà trường đã kịp thời quan tâm, động viên, ổn định tinh thần cho cô giáo H., tránh để sự việc gây thêm áp lực, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Dân trí cho biết, hiện công an phường tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc, kịp thời xử lý nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp với nhà trường để phòng ngừa, không để tái diễn tình trạng bạo lực học đường.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh trong lớp học tại Hà Nội, một học sinh nam, dáng người to cao đang giằng co, túm tóc, thậm chí còn ghì giật ngã cô giáo xuống nền.

Điều đáng nói, khi cô giáo rơi vào tình cảnh như vậy nhưng nhiều em học sinh trong lớp chỉ ngơ ngác đứng nhìn cũng như không chạy đi gọi người đến ngăn chặn hành vi bạo lực của học sinh đối với cô giáo của mình.

Ngay khi đoạn video được lan truyền, chia sẻ khiến người xem không khỏi bàng hoàng, thảng thốt, khó có thể tin đoạn video đó lại xảy ra trong môi trường giáo dục khi học sinh lại có những hành vi đi ngược lại truyền thống "tôn sư trọng đạo" như vậy.

Theo báo cáo ngày 19/9 của Trường THCS Đại Kim gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 16-9, khi đó chuẩn bị tới giờ giải lao.

Cô giáo T.H. - chủ nhiệm lớp 7A14 - vào lớp để nhắc nhở một học sinh đang cầm đồ chơi sắc nhọn. Cô yêu cầu học sinh đưa vật đó cho mình và nói sẽ tịch thu vì đây là đồ chơi nguy hiểm, nội quy của trường cấm học sinh mang đến lớp.

Khi nghe cô nói thì B. - một học sinh khác - đứng lên đòi cô trả lại đồ chơi đó của mình. Cô H. kiên quyết không trả lại.

B. đã kéo tóc cô giáo, ghìm cô xuống để giật lại đồ chơi, rồi quật ngã cô giáo xuống sàn. Theo báo cáo, lớp trưởng có can ngăn nhưng không được nên nhắc các bạn trong lớp kéo rèm cửa để người bên ngoài hành lang không nhìn thấy.

Sau khi thoát ra khỏi lớp, cô H. báo cáo hiệu trưởng và cùng hiệu trưởng quay lại lớp. Hiệu trưởng đã yêu cầu em B. xin lỗi cô giáo trước cả lớp và yêu cầu cả hai học sinh ngồi cạnh em B. (học sinh cầm vật sắc nhọn) viết tường trình. Theo các em này, vì B. cao to nên các em sợ không dám can ngăn.

Nhà trường đã mời phụ huynh của em B. đến làm việc vào chiều cùng ngày xảy ra sự việc. Gia đình em B. xin lỗi giáo viên và xin cho con được nghỉ học ngày 17-9 để đi khám sức khỏe tinh thần. Ngày 18-9, em B. trở lại học tập.

Chiều 18-9, ban giám hiệu nhà trường, cô giáo chủ nhiệm làm việc với phụ huynh của em B. để đề xuất mức kỷ luật về vi phạm nghiêm trọng của B. Gia đình em B. cũng trình bày hoàn cảnh và có nguyện vọng đón con về giáo dục trong 10 ngày để con thay đổi. Giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý với đề xuất của gia đình em B.