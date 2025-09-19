Sân bay 16 tỷ USD của Việt Nam sắp rực sáng, sẵn sàng bay hiệu chuẩn, ghi tên vào bản đồ hàng không toàn cầu

Bước kiểm tra bắt buộc trước khi đưa sân bay Long Thành vào khai thác

Ngày 18/9, theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp với VATM, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) cùng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai công tác bay kiểm tra hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành. Dự kiến thời gian bay kiểm tra hiệu chuẩn kéo dài gần 1 tháng.

Trước đó, công tác bay đánh giá phương thức bay diễn ra vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 đã thành công, là bước đệm để triển khai công tác bay kiểm tra kế tiếp. Theo kết luận của Thủ tướng, mục tiêu quan trọng nhất của giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành là đến ngày 19/12 cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiêu chuẩn và điều kiện để khánh thành theo quy định.

Do đó lần này, các kíp trực tại Trung tâm kiểm soát khu vực TPHCM và Khu vực kiểm soát tiếp cận sây bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp chặt chẽ cho đợt bay kiểm tra phương thức bay ngày 2/8/2025.

Các kíp trực đã phối hợp chặt chẽ cho đợt bay kiểm tra phương thức bay ngày 2/8/2025 tại sân bay Long Thành. Ảnh: VGP

Công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn nhằm đánh giá tính chính xác, tính toàn vẹn và độ tin cậy của các hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Đồng thời, đây cũng là dịp để rà soát và đánh giá sự phù hợp của các phương thức bay mới được thiết lập tại sân bay Long Thành.

Thời gian bay hiệu chuẩn từ ngày 26/9 đến 24/10

Theo kế hoạch bay đã được Cục Tác chiến phê duyệt, công tác bay hiệu chuẩn sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến 24/10/2025. Phương tiện được sử dụng là máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series, vốn được nhiều quốc gia lựa chọn trong các hoạt động hiệu chuẩn nhờ khả năng cơ động linh hoạt, độ ổn định cao và khả năng đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Trong đợt bay này, ATTECH sẽ tiến hành hiệu chuẩn hàng loạt hệ thống quan trọng của sân bay Long Thành, gồm 2 hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME; 1 hệ thống dẫn đường VOR/DME; 1 hệ thống đèn hiệu sân bay; các hệ thống giám sát Radar và ADS-B; các phương thức bay có liên quan đến các thiết bị trên.

Nhiều hạng mục kỹ thuật quan trọng của sân bay Long Thành đã cam kết về đích trước thời hạn. Ảnh: Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam ACV

Công tác tổ chức và thực hiện bay hiệu chuẩn do ATTECH, đơn vị thành viên của VATM trực tiếp triển khai. Đội ngũ tham gia gồm các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của ATTECH, cùng với chuyên gia từ Học viện dẫn đường Hàng không Cộng hòa Séc, theo giấy phép bay số 3792/TC-QC. Việc có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế không chỉ bảo đảm yếu tố khách quan, mà còn nâng cao uy tín và độ tin cậy trong toàn bộ quá trình đánh giá.

Theo ATTECH, đợt bay hiệu chuẩn lần này sẽ cơ bản diễn ra vào đêm, rạng sáng và cả ban ngày. Máy bay vẫn cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất và kiểm tra rất nhiều bài bay tại vùng trời sân bay Long Thành rồi sau đó sẽ quay về hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Long Thành sẵn sàng ghi tên vào bản đồ hàng không toàn cầu

Việc sân bay Long Thành chuẩn bị đón chuyến bay hiệu chuẩn – bước kiểm tra kỹ thuật quan trọng trước khi chính thức đưa vào vận hành – đánh dấu một cột mốc đặc biệt. Đây không chỉ là bước đi tất yếu trong quy trình kỹ thuật hàng không, mà còn thể hiện rằng công trình trọng điểm quốc gia này đang tiến gần đến giai đoạn vận hành thực tế.

Chuyến bay hiệu chuẩn, thường được thực hiện để kiểm tra hệ thống điều hành bay, đèn tín hiệu, đường băng và các hạ tầng kỹ thuật khác, chính là “bài kiểm tra tổng thể” để chứng minh sự sẵn sàng của sân bay. Thành công của nó đồng nghĩa với việc Long Thành bước qua ngưỡng cửa thử thách lớn nhất trước khi đón những chuyến bay thương mại.

Ảnh minh họa sân bay Long Thành sau khi hoạt động bằng AI ChatGPT

Sân bay Long Thành, với quy mô và thiết kế mang tầm vóc quốc tế, thể hiện quyết tâm đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối trong kỷ nguyên mới của giao thông hàng không toàn cầu. Nước ta đã sẵn sàng tham gia vào mạng lưới vận tải hàng không quốc tế không chỉ với vai trò “điểm đến” mà còn là “trung tâm trung chuyển” của khu vực.

Dự án sân bay Long Thành không chỉ phục vụ cho ngành hàng không mà còn mở ra cánh cửa mới cho thương mại, logistics, đầu tư và du lịch. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sân bay Long Thành là “tấm danh thiếp” quốc gia – khẳng định vị thế, uy tín và khát vọng của Việt Nam trên trường quốc tế.