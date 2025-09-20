Bão Ragasa tiến vào Biển Đông có thể mạnh lên thành siêu bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 1h ngày 20/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 8) ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và không còn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Ragasa.

Trước đó, một cơn bão có tên quốc tế là Ragasa đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippines; hồi 7h ngày 19/9/2025, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 131,9 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo đến ngày 23/9, bão đi vào Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ chiều ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9.

Chủ động ứng phó với bão Ragasa

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh tới Lâm Đồng:

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).