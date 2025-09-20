Miền Bắc chuyển oi nóng trước khi đón mưa dông

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo từ đêm 21-23/9, miền Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, khoảng ngày 25-27/9, miền Bắc đón mưa lớn diện rộng.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Quảng Trị đến Huế ngày nắng nhẹ, ít mưa, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày hôm nay ít mưa, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Dự báo tình hình mưa dông vào chiều tối còn xảy ra ở duyên hải Nam Trung Bộ đến khoảng 23/9, sau đó trời nắng, ít mưa. Thanh Hoá đến Huế ngày 22-23/9 có mưa dông rải rác vào chiều tối, từ 25-27/9, có khả năng đón mưa lớn diện rộng.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, ít mưa, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to, riêng các ngày 22-25/9, có nơi mưa to đến rất to.