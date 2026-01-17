Bắt 35 người cung cấp tài khoản ngân hàng cho các ổ nhóm lừa đảo ở Campuchia

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, triệt phá thành công chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, bắt giữ 35 đối tượng có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

35 đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ đối với đường dây chuyên mua bán, “nuôi” tài khoản ngân hàng không chính chủ để phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới.

Qua điều tra xác định, các ổ nhóm tội phạm tại Campuchia sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng “ảo” để nhận tiền do bị hại chuyển đến, sau đó nhanh chóng luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết. Đáng chú ý, dù đã áp dụng xác thực sinh trắc học theo quy định, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm và ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thống ngân hàng.

Đến thời điểm phá án, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 35 đối tượng, trong đó phần lớn thường trú trên địa bàn Đà Nẵng, số còn lại trú tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dòng tiền giao dịch qua các tài khoản liên quan lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi rõ nội dung chuyển khoản.

Tang vật, tài liệu thu giữ gồm: Hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ việc xác thực, chuyển tiền và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong quá trình quản lý, kiểm soát giao dịch.