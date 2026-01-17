Toàn cảnh hiện trường vụ xe khách gặp nạn tại Sơn La khiến 3 người thiệt mạng

Theo VTC News, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết khoảng 4h15 ngày 17/1 xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan xe khách trên Quốc lộ 6. Thời điểm trên, ô tô khách loại 36 chỗ biển số 26F-008.XX do anh N.V.H. (sinh năm 1983, trú tại Sơn La) cầm lái trên Quốc lộ 6 hướng Hà Nội – Sơn La.

Chiếc xe bị phá huỷ sau tai nạn (Ảnh: MXH/ Người lao động)

Xe lật nghiêng trong đêm (Ảnh: VOV)

Ảnh: An ninh thủ đô

Vật dụng, hàng hóa trên xe khách đổ vương vãi (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhằm thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn cũng như điều tra nguyên nhân sự việc (Ảnh: Bảo vệ pháp luật)

Theo thông tin từ VOV, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 17 người. Hậu quả khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Yên Châu.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cũng cho biết thêm, đến khoảng 9h40’, bệnh viện đã tiếp nhận các nạn nhân bị thương và cho bệnh nhân đi chụp chiếu, xét nghiệm.

Sơ bộ nguyên nhân do xe kẹt phanh nhao sang bên trái, sau đó đánh lái sang phải đâm vào biển báo và hộ lan tôn sóng khiến xe lật xuống kè. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết tiết qua khu vực có mưa, sương mù, mặt đường trượt.

Khi nhận được thông báo, VKSND khu vực 4, tỉnh Sơn La đã được cử Kiểm tra trường kiểm tra nghiên cứu hiện tại, tiến hành kiểm tra hoạt động theo quy định. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ.