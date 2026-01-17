Người dân mua vàng chú ý: Thông báo quan trọng từ công an và các doanh nghiệp vàng lớn

Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động mạnh và duy trì ở vùng cao, nhu cầu mua - bán, tích trữ vàng của người dân gia tăng rõ rệt. Tuy nhiên, cùng với "cơn sốt" vàng, các chiêu trò lừa đảo liên quan đến giao dịch vàng, bạc trên không gian mạng cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều, với thủ đoạn tinh vi hơn trước.

Mới đây, một số cơ quan công an địa phương đã phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo lợi dụng biến động giá vàng, bạc và tâm lý đầu tư của người dân để chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý muốn mua vàng giá rẻ, "ăn chênh lệch" hoặc tin tưởng vào tên tuổi các thương hiệu lớn, từ đó dẫn dụ nạn nhân thực hiện giao dịch ngoài kênh chính thống.

Trước đó, các nhà vàng như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng liên tục phát đi các thông báo tới khách hàng cẩn trọng trước hình thức lừa đảo tinh vi.

Dưới đây là một số chiêu thức lừa đảo phổ biến.

1. Rao bán vàng trên website, fanpage giả mạo các nhà vàng lớn

Một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là giả mạo website, fanpage của các nhà vàng uy tín. Các trang giả mạo này sao chép gần như toàn bộ hình ảnh, nội dung, logo và màu sắc nhận diện của thương hiệu thật, thậm chí có trang còn gắn tích xanh, khiến việc phân biệt thật – giả trở nên khó khăn ngay cả với khách hàng quen thuộc.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khẳng định không triển khai các chương trình đặt vàng online, miễn phí gia công, giảm giá sâu bất thường hay livestream bán vàng không rõ nguồn gốc. Mọi giao dịch chính thức đều được thực hiện trực tiếp tại cửa hàng, có kiểm định và hóa đơn theo quy định.

2. Rao bán vàng với giá thấp bất thường để đánh vào tâm lý "ăn chênh lệch"

Lợi dụng tâm lý muốn mua vàng rẻ hơn thị trường, các đối tượng lừa đảo thường rao bán vàng, bạc với mức giá được quảng cáo là "chỉ bằng một nửa chênh lệch mua – bán của cửa hàng". Các bài đăng thường kèm hình ảnh, video cập nhật giá vàng tại các cửa hàng tư nhân nhằm tạo cảm giác tin cậy.

Khi người mua liên hệ, các đối tượng cam kết giao dịch trực tiếp, có hóa đơn đầy đủ. Tuy nhiên, thực tế nhiều trường hợp người mua nhận phải vàng giả, vàng không đủ tuổi hoặc bị chiếm đoạt tiền ngay từ khâu đặt cọc.

3. Trộn lẫn vàng thật – vàng giả để đánh lừa người mua

Theo cảnh báo của cơ quan công an, một số đối tượng sử dụng thủ đoạn trộn lẫn vàng thật với vàng giả trong cùng một giao dịch. Cụ thể, một phần sản phẩm là vàng thật có ký hiệu cửa hàng nhằm tạo lòng tin, trong khi phần còn lại là vàng giả hoặc kim loại khác có hình thức tương tự.

Nếu người mua không kiểm định kỹ hoặc tin tưởng tuyệt đối vào lời giới thiệu, rất dễ rơi vào bẫy, đặc biệt khi giao dịch diễn ra ngoài hệ thống cửa hàng kinh doanh hợp pháp.

4. Bán "giấy hẹn trả vàng" giả

Ngoài vàng vật chất, các đối tượng còn tư vấn, lôi kéo người dân mua lại các "giấy hẹn trả vàng, bạc" với mức giá thấp hơn giá bán ra trên thị trường. Đánh vào tâm lý muốn mua trước – nhận vàng sau, các đối tượng cam kết giấy hẹn có thể đổi vàng tại cửa hàng.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, nhiều giấy hẹn trong số này là giả, do các đối tượng tự làm ra nhằm chiếm đoạt tiền của người mua.

5. Dụ quét mã QR, tham gia nhóm tư vấn giá vàng

Trong các bài viết, bình luận tư vấn mua bán vàng, bạc, các đối tượng còn gắn đường link hoặc mã QR mời tham gia nhóm cung cấp thông tin giá vàng. Khi người dân truy cập hoặc quét mã, thiết bị di động có thể bị chiếm quyền kiểm soát, từ đó phát sinh các hành vi chiếm đoạt tài sản khác như đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Cơ quan công an và các nhà vàng khuyến nghị người dân chỉ mua bán vàng tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, đến trực tiếp cửa hàng để được kiểm định, cam kết rõ ràng về chất lượng và trọng lượng sản phẩm. Tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh chính xác nguồn thông tin và đơn vị giao dịch.

Trong bối cảnh giá vàng còn biến động mạnh, việc nâng cao cảnh giác và lựa chọn kênh giao dịch an toàn là yếu tố then chốt để người dân bảo vệ tài sản, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trên thị trường vàng.



