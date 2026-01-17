Vụ cô gái Huế đột ngột qua đời trước ngày cưới nửa tháng: Chú rể bức xúc lên tiếng với những bức ảnh AI xuyên tạc

Những ngày gần đây, câu chuyện chia lìa đầy xót xa của cặp đôi sắp cưới Bùi Trí Cường (SN 2002, quê Thanh Hóa) và Hồ Thị Hiếu (SN 2002, TP Huế) lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Tuy nhiên, bên cạnh sự thương cảm, câu chuyện này đang bị đẩy đi theo hướng gây tranh cãi khi xuất hiện nhiều hình ảnh bị cho là sản phẩm của AI, không đúng sự thật, khiến người trong cuộc vô cùng bức xúc.

Theo đó, sau khi cô dâu Hồ Thị Hiếu qua đời vì bạo bệnh ngay trước thềm hôn lễ, Trí Cường đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh xe tang có đặt ảnh cưới của người yêu. Đây được xem là cách anh tiễn biệt và dành cho Hiếu một “đám cưới” theo cách riêng, trong nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Câu chuyện của hai người đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, mới đây, Trí Cường cho biết một số tài khoản cá nhân và fanpage đã tự ý sử dụng câu chuyện của anh, đồng thời dùng AI để tạo ra hình ảnh chú rể đứng cúi đầu bên xe tang cô dâu, rồi lan truyền trên mạng xã hội như một khoảnh khắc có thật.

Anh cho biết, dù đã chủ động liên hệ với một số fanpage để yêu cầu gỡ bỏ bài đăng và đính chính thông tin, song không những không được hợp tác mà còn bị chặn liên lạc.

“Gia đình tôi và bản thân tôi không cho phép bất kỳ bên nào sử dụng hình ảnh hay câu chuyện của gia đình khi chưa được hỏi ý kiến. Nếu tiếp tục vi phạm, tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý” Trí Cường bức xúc chia sẻ.

Hình ảnh được tạo bằng AI khiến Trí Cường không khỏi bức xúc

Trước đó, câu chuyện tình yêu của Trí Cường và Hồ Thị Hiếu từng khiến nhiều người xúc động. Hai người quen nhau từ năm 2020 qua một trò chơi trực tuyến, gắn bó như tri kỷ suốt nhiều năm. Dù yêu xa khi Cường sang Đài Loan làm việc từ tháng 7/2024, cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên và lên kế hoạch kết hôn vào cuối tháng 1/2026.

Không may, Hiếu mắc lupus ban đỏ, một bệnh tự miễn nguy hiểm, được phát hiện từ khoảng tháng 5/2025. Dù có thời điểm sức khỏe ổn định, bệnh tình của cô bất ngờ chuyển biến xấu. Rạng sáng 5/1, Hiếu sốt cao và không qua khỏi sau quá trình cấp cứu tại bệnh viện.

Sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình và người ở lại. Tuy nhiên, việc câu chuyện bị khai thác theo hướng giật gân, dựng hình ảnh bằng AI đang khiến Trí Cường phải lên tiếng để bảo vệ sự thật và danh dự của người đã khuất cũng như chính bản thân, gia đình mình.