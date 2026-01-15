Cô gái Huế đột ngột qua đời trước ngày cưới nửa tháng, hôn phu tiễn biệt bằng cách khiến nhiều người nghẹn lòng

Những ngày gần đây, câu chuyện chia lìa đầy xót xa của cặp đôi sắp cưới Bùi Trí Cường (SN 2002, quê Thanh Hóa) và Hồ Thị Hiếu (SN 2002, TP Huế) lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Khi hạnh phúc còn chưa kịp gọi tên, họ đã phải xa nhau mãi mãi bởi khoảng cách nghiệt ngã - cách biệt âm dương.

Khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày chụp ảnh cưới của Trí Cường và Hồ Hiếu

Sau sự ra đi đột ngột của người vợ sắp cưới, Trí Cường nghẹn ngào chia sẻ những dòng tâm sự xé lòng: " Em nói anh về nước, về với em đi, về rồi mình cưới… vậy mà anh về rồi, sao em nỡ bỏ anh lại đây. Chỉ còn nửa tháng nữa là cưới thôi mà em.

Anh về, em sẽ đưa anh đi khắp đất Huế, nơi nào đẹp em cũng sẽ đưa anh đi. Sao em nỡ bỏ anh đi rồi.

Anh rủ em cưới xong mình đi Sa Pa, nhưng chưa kịp đi thì em đã để anh lại một mình. Sao anh có thể đi mà không có em bên cạnh…".

Trước đó cặp đôi đã có khoảng thời gian phải yêu xa

Những câu chữ đứt quãng, chan chứa yêu thương và day dứt, như tiếng gọi vọng vào khoảng trống mênh mang của nỗi mất mát, khiến người đọc cũng nghẹn ngào theo từng dòng.

Kèm theo lời tiễn biệt là hình ảnh Hồ Thị Hiếu trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, gương mặt rạng rỡ, nụ cười trong veo trước ống kính. Cô đứng đó, trẻ trung và hạnh phúc, như thể ngày cưới đang rất gần. Nhưng rồi khoảnh khắc đẹp đẽ ấy bỗng hóa thành bức ảnh cưới không chú rể, thành kỷ niệm dang dở của một tình yêu chưa kịp trọn vẹn.

Ở một góc nào đó của Huế mộng mơ, lời hẹn "đi hết đất Huế", chuyến đi Sa Pa sau ngày cưới… mãi mãi chỉ còn nằm lại trong ký ức. Còn ở lại, Trí Cường phải học cách bước tiếp với nỗi đau không lời, mang theo một tình yêu đã kịp hẹn thề nhưng chưa kịp chung đôi.

Theo tìm hiểu được biết, cô dâu Hồ Hiếu đã không may mắc bạo bệnh qua đời ngay trước hôn lễ chưa đầy nửa tháng.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chú rể Bùi Trí Cường cho biết, Hồ Hiếu được các bác sĩ xác định mắc lupus ban đỏ, một căn bệnh tự miễn nguy hiểm và diễn tiến phức tạp.

Trước đó, cô phát hiện bệnh từ khoảng tháng 5/2025 và từng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thời gian đầu, gia đình chỉ được thông báo Hiếu gặp vấn đề về khớp và tim. Mãi đến khi cô qua đời, người thân mới bàng hoàng biết bệnh thực sự là lupus ban đỏ đã chuyển sang giai đoạn biến chứng nặng.

Chia sẻ về những ngày cuối của người yêu, Cường nghẹn ngào: "Có lúc Hiếu khỏe như người bình thường, nhưng cũng có những ngày em yếu đến mức không thể tự đi lại. Trước khi mất, em vẫn trò chuyện với tôi, chỉ mong sớm khỏe để kịp làm đám cưới."

Hình ảnh bức ảnh cưới của Hiếu được đặt trên xe tang khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Khoảng 4h45 sáng ngày 5/1, Hiếu bất ngờ lên cơn sốt cao, cơ thể nóng ran. Thời điểm đó, cô đang nằm điều trị tại bệnh viện, song tình trạng bệnh diễn biến xấu một cách đột ngột và nhanh chóng. Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, nhưng Hiếu không qua khỏi.

Theo chia sẻ của Trí Cường, cặp đôi quen biết nhau từ năm 2020 thông qua một trò chơi trực tuyến phổ biến. Từ những lần chơi chung, cả hai dần trở nên thân thiết rồi gắn bó như những người bạn tri kỷ.

Đến tháng 7/2024, Cường sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc theo diện xuất khẩu lao động. Dù cách xa địa lý, mối quan hệ của họ vẫn được giữ gìn. Ngày 19/3/2025, sau quãng thời gian dài thấu hiểu và chờ đợi, Cường và Hiếu chính thức bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau.

Trong quãng thời gian yêu xa, cặp đôi thường xuyên trò chuyện qua những cuộc gọi video để vơi nỗi nhớ. Vào dịp sinh nhật Hiếu, Cường còn đặt mua một chú gấu bông khổng lồ gửi tặng, như cách anh gửi gắm tình cảm và sự quan tâm từ nơi xa.

Những tưởng ngày Cường trở về nước cũng là lúc cả hai bước vào một chương mới của cuộc đời - nơi có lễ cưới, có gia đình nhỏ và những chuyến đi còn dang dở. Thế nhưng, số phận đã rẽ sang hướng khác, để lại phía sau một đám cưới không kịp diễn ra và một người ở lại mang theo nỗi đau không lời.

Ngày Hiếu qua đời, cú sốc ập đến khiến gia đình hai bên không ai tin đó là sự thật. Với Trí Cường, nỗi đau gần như quật ngã anh, bởi phía trước còn quá nhiều dự định, ước mơ chung vẫn đang dang dở. Được biết, cặp đôi đã có dự định ngày 24/1 sẽ làm lễ nạp tài, đến 28/1 thì tổ chức đám cưới tại biển Hải Tiến (Thanh Hóa).

Trong lễ tiễn biệt, Cường quyết định đặt bức ảnh cưới của Hiếu lên xe tang. Đó không chỉ là hình ảnh đẹp nhất của người con gái anh yêu, mà còn là cách anh dành cho cô một lễ cưới trọn vẹn theo cách riêng - một đám cưới chưa kịp diễn ra ngoài đời thực.

Có lẽ, điều khiến anh day dứt nhất cho đến giờ là đã không thể về nước sớm hơn để ở bên người yêu trong những ngày cuối cùng.

"Chỉ còn đúng hai tuần nữa là đến ngày cưới. Hiếu đã mong được về chung một nhà với tôi từ rất lâu rồi. Nếu có thể quay lại, tôi chỉ ước mình về sớm hơn, để được ở cạnh Hiếu nhiều hơn," anh trải lòng.

Một cuộc gặp gỡ từ thế giới ảo, một tình yêu đủ lớn để chờ đợi, nhưng lại quá ngắn ngủi để đi đến cái kết trọn vẹn. Câu chuyện của Cường và Hiếu vì thế không chỉ là nỗi mất mát của hai con người, mà còn là lời nhắc nhở đầy xót xa về sự mong manh của hạnh phúc giữa đời thực.

Giờ đây, lễ cưới trong mơ chỉ còn được nhắc lại bằng những ký ức chưa kịp phai. Chiếc váy cưới Hiếu từng khoác lên người, những lời hẹn ước còn dang dở, tấm ảnh cưới được đặt trên xe tang… tất cả trở thành dấu lặng buồn cho một mối duyên chưa kịp trọn vẹn.

Với Trí Cường, phía trước là quãng thời gian phải học cách sống tiếp khi những dự định chung đã dừng lại giữa chừng. Hình ảnh người con gái anh yêu vẫn ở đó, trong ký ức và trong những điều chưa kịp hoàn thành. Câu chuyện của họ khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, tiếc cho một mối duyên còn dang dở, khi hạnh phúc vừa ở rất gần thì đã phải khép lại.