Loạt nhà siêu mỏng mọc lên trên tuyến đường vừa giải phóng mặt bằng ở Hà Nội
Dự án mở rộng đường Lĩnh Nam (Hà Nội) đang đẩy nhanh tiến độ thi công, nhiều căn nhà bỗng trở nên méo mó, kỳ dị vì phần diện tích còn lại quá nhỏ.
Loạt nhà siêu mỏng mọc lên trên tuyến đường vừa giải phóng mặt bằng ở Hà Nội
Theo Thông báo kết luận số 723 ngày 8/8 của Văn phòng UBND TP Hà Nội, Sở Tư pháp được giao rà soát, nghiên cứu các quy định về xử lý những trường hợp không còn đủ điều kiện tồn tại sau khi Nhà nước thu hồi đất.
Căn cứ Luật Thủ đô số 02/2026, Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND TP Hà Nội xây dựng quy định đối với các trường hợp phát sinh trong quá trình thu hồi đất để triển khai dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và lợi ích công cộng.
Trong khi chờ quy định mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hợp thửa, hợp khối. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát trật tự xây dựng, ngăn tình trạng các mảnh đất nhỏ, hẹp trở thành nơi phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo, gây ảnh hưởng cảnh quan đô thị.
Việc thu hồi, hợp thửa, hợp khối hoặc cho phép xây dựng cần được xem xét trên từng trường hợp cụ thể, bảo đảm tuân thủ pháp luật, đồng thời cân đối quyền lợi của người sử dụng đất với yêu cầu chỉnh trang và phát triển đô thị Hà Nội.