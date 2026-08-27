Loạt nhà siêu mỏng mọc lên trên tuyến đường vừa giải phóng mặt bằng ở Hà Nội

Theo quy định, các lô đất còn lại sau giải phóng mặt bằng có diện tích dưới 15m² và tiếp giáp đường phố không được xây dựng. Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt để bảo đảm cảnh quan, hoàn chỉnh tuyến phố có thể được xem xét nếu lô đất có các cạnh từ 3m trở lên, đủ điều kiện bố trí công năng và chỉ có một mặt tiền, nằm giữa hai nhà đủ điều kiện xây dựng. Công trình phải có tầng cao, chiều cao và kiến trúc mặt tiền phù hợp, hợp khối với nhà liền kề, không tạo mặt bên hướng ra ngoài. Với lô đất trên 15m² nhưng có một cạnh dưới 3m, chỉ được xây một tầng, cao dưới 4,5m.