Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội

Theo báo cáo của UBND phường Thanh Xuân, sau khi mở rộng đường Nguyễn Tuân, trên địa bàn còn 15 thửa đất có diện tích dưới 15m², trong đó 4 thửa vẫn tồn tại công trình xây dựng. UBND phường đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng tổ chức đối thoại, vận động các hộ dân lập dự án thu hồi phần diện tích còn lại, tuy nhiên đến nay các hộ này vẫn chưa đồng thuận.