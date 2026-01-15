Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội

Trước đó, ngày 10/1, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân đã kiểm tra thực tế tiến độ Dự án cải tạo, mở rộng tuyến phố Nguyễn Tuân. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND phường yêu cầu các đơn vị thi công và đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và chỉnh trang đô thị trên địa bàn.