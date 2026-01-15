Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội

MINH ĐỨC/ VTC News, Theo vtcnews.vn 20:01 15/01/2026
Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân thi công cầm chừng kéo dài, khiến việc đi lại khó khăn, đồng thời xuất hiện loạt nhà “siêu mỏng, siêu méo” dọc hai bên tuyến đường.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân) được xem là “điểm đen” giao thông của Hà Nội, thường xuyên ùn tắc do lưu lượng xe lớn, trong khi hai bên tuyến tập trung nhiều khu dân cư và văn phòng.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 2.

Trước thực trạng trên, năm 2018, UBND quận Thanh Xuân (cũ) phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân, với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Công trình dài 720 m, từ nút giao Nguyễn Trãi đến ngõ 162 Nguyễn Tuân, mở rộng mặt cắt ngang lên 21 m, gồm lòng đường 15 m và vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 3 m.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 3.

Để mở rộng đường Nguyễn Tuân, dự án phải thu hồi 14.334 m² đất của 11 tổ chức và 160 hộ dân. Do vướng mắc giải phóng mặt bằng, tiến độ bị chậm. Đến tháng 11/2024, công tác này mới cơ bản hoàn tất.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 4.

Từ 1/7/2025, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân được chuyển giao cho UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Việc thay đổi chủ đầu tư, quy trình và thủ tục đấu thầu khiến một số gói thầu chậm tiến độ. Do đó, thời điểm hoàn thành toàn bộ công trình được lùi đến tháng 3/2026, thay vì năm 2025.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân đã thi công xong phần bê tông nhựa hạt thô C19 đối với phần mặt đường làm mới đoạn từ ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao Nguyễn Huy Tưởng.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 6.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 7.

Đoạn từ nút giao đường Nguyễn Huy Tưởng đến đầu tuyến đang được thi công mở rộng.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 8.

Nhiều công trình đã được phá dỡ để phục vụ giải phóng mặt bằng, song hiện trường vẫn còn nham nhở, chưa được hoàn thiện.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 9.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 10.

Vỉa hè ngổn ngang, trong khi hạ tầng kỹ thuật phía trái tuyến chưa được di dời.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 11.

Việc rào đường thi công cầm chừng trong thời gian dài ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân sống trong khu vực.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 12.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 13.

Người dân phải dùng bạt và gạch vỡ để lót lối đi lên nhà.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 14.

Việc dự án chậm tiến độ kéo dài, thi công cầm chừng, hàng rào dựng lên để đấy khiến người dân bức xúc.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 15.

Tại đoạn kết nối đường Nguyễn Tuân – Nguyễn Trãi, người dân thường xuyên phải phun nước để hạn chế bụi bẩn.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 16.

Sau khi tháo dỡ rào tôn, dọc tuyến đường Nguyễn Tuân mở rộng xuất hiện hàng loạt công trình “siêu mỏng, siêu méo” với diện tích chỉ 6-8m², quây tôn, thậm chí cao 2 tầng, gây mất mỹ quan đô thị trên trục đường mới mở rộng.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 17.

Theo báo cáo của UBND phường Thanh Xuân, sau khi mở rộng đường Nguyễn Tuân, trên địa bàn còn 15 thửa đất có diện tích dưới 15m², trong đó 4 thửa vẫn tồn tại công trình xây dựng. UBND phường đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng tổ chức đối thoại, vận động các hộ dân lập dự án thu hồi phần diện tích còn lại, tuy nhiên đến nay các hộ này vẫn chưa đồng thuận.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 18.

5 căn nhà "siêu mỏng", chiều sâu chỉ hơn 1 m và chiều rộng gần 2 m.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 19.

Hiện nay, các căn nhà này đều trong tình trạng “cửa đóng, then cài”.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 20.

UBND phường Thanh Xuân đã báo cáo UBND TP Hà Nội về các khó khăn, vướng mắc trong xử lý diện tích đất còn lại sau giải phóng mặt bằng và xin ý kiến chỉ đạo. Khi có hướng dẫn, phường Thanh Xuân sẽ tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 21.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 22.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 23.

Vật liệu, trang thiết bị xây dựng còn ngổn ngang dọc tuyến đường.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 24.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 25.

Trên công trường chỉ lác đác vài công nhân và thiết bị máy móc thi công.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 26.

Người dân cho biết, nhiều năm qua tuyến đường thường xuyên chật hẹp, ùn tắc vào giờ cao điểm, việc đi lại rất vất vả. Hiện nay, dự án mở rộng đang dần hoàn thiện, mặt đường thông thoáng hơn, lưu thông thuận lợi, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, vỉa hè vẫn còn nhếch nhác, nhiều bụi bẩn do công trình chưa hoàn tất.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 27.

Trước đó, ngày 10/1, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân đã kiểm tra thực tế tiến độ Dự án cải tạo, mở rộng tuyến phố Nguyễn Tuân. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND phường yêu cầu các đơn vị thi công và đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Cận cảnh loạt nhà 'siêu mỏng, siêu méo' trên đường đang mở rộng ở Hà Nội- Ảnh 28.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần giảm ùn tắc, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho khu vực.

