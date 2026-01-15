Chính thức "đánh thức" tổ hợp đặc biệt lớn ở TP.HCM sau 32 năm: Rộng 187 ha, vốn đầu tư 145.629 tỉ đồng

Ngày 15-1, TP.HCM đồng loạt khởi công, động thổ 4 dự án hạ tầng – giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 240.000 tỉ đồng, nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây được xem là đợt “ra quân” quy mô lớn, tạo xung lực mới cho phát triển đô thị, giao thông và không gian kinh tế phía Đông thành phố.

Điểm cầu trung tâm của sự kiện đặt tại lễ động thổ Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc , với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ và TP.HCM. Ba điểm cầu còn lại gồm: lễ khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) , lễ động thổ cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 .

Trong đó, dự án Rạch Chiếc nổi bật khi có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 145.629 tỉ đồng , thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), quy mô gần 187 ha , được định hướng phát triển thành hệ sinh thái kinh tế thể thao hiện đại , hướng tới trung tâm thể thao tầm cỡ quốc gia và khu vực.

Sân vận động Rạch Chiếc trong tương lai do AI mô phỏng dựa trên phối cảnh

“Siêu tổ hợp” thể thao Rạch Chiếc: sân vận động 75.000 chỗ, bệnh viện thể thao, công viên công cộng

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc là một trong những dự án hạ tầng được mong chờ nhất tại TP.HCM, sau thời gian dài “ngủ quên” suốt hơn 3 thập kỷ. Dự án nằm tại phường Bình Trưng , khu vực có vị trí chiến lược khi kết nối trực tiếp với nút giao quan trọng dẫn ra cao tốc Long Thành – Dầu Giây .

Quy mô dự án khoảng 186,78 ha , giảm nhiều so với diện tích ban đầu 466 ha sau nhiều lần điều chỉnh. Khi hoàn thiện, nơi đây được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao đạt chuẩn Olympic, đồng thời tạo cú hích kinh tế cho khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM.

Các hạng mục trọng điểm được đề xuất gồm:

Dự án dự kiến triển khai trong khoảng 7 – 8 năm . Đáng chú ý, khu vực lân cận hiện đã và đang hình thành Khu đô thị Saigon Sports City , tạo tiền đề để phát triển một “cụm thể thao – dịch vụ – đô thị” quy mô lớn, hướng tới khả năng tổ chức các sự kiện thể thao tầm khu vực như SEA Games, Asiad, thậm chí các giải đấu quốc tế.

Phối cảnh chính thức của Sân vận động Rạch Chiếc. Ảnh: Chủ đầu tư

Theo đề xuất mới, dự án sẽ triển khai theo hình thức PPP , cụ thể là hợp đồng BT (Xây dựng – Chuyển giao) theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Nhà đầu tư đề xuất là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (thuộc Tập đoàn Sun Group) , với phương án tự huy động 100% vốn xây dựng . Đổi lại, TP.HCM dự kiến hoàn vốn bằng quỹ đất khoảng 360 ha tại 4 khu vực khác nhau , thay vì chi trả trực tiếp bằng ngân sách.

Việc tái khởi động dự án Rạch Chiếc cùng lúc với metro số 2, cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh về hạ tầng, góp phần giải quyết điểm nghẽn giao thông, mở rộng không gian phát triển và nâng tầm diện mạo đô thị TP.HCM trong giai đoạn mới.