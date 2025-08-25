Cận cảnh tổ hợp tên lửa “Made in Vietnam” tại tổng hợp luyện diễu binh A80

Trong các buổi tổng hợp luyện, nhiều dàn khí tài tối tân, hiện đại xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Trong đó có tổ hợp tên lửa S-125-VT được mệnh danh là "nỏ thần" do Viettel nghiên cứu, cải tiến, hiện đại hoá, vượt trội về khả năng cơ động, tiêu diệt mục tiêu xa hơn, hiệu quả chiến đấu tốt hơn.
Đây là một trong những khí tài quân sự tiêu biểu của Viettel sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Với loại vũ khí phức tạp như tên lửa phòng không, Viettel đã từng bước làm chủ công nghệ, hiện đại hóa "nỏ thần" bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
Tất cả các thành phần của tổ hợp S-125-VT đều được đặt trên giá nâng thủy lực giúp giảm thời gian triển khai, thu hồi. Các thành phần xe điều khiển, xe cung cấp điện cũng được đặt trên khung gầm xe vận tải dã chiến có khả năng cơ động cao.
Tổ hợp S-125-VT được cải tiến giúp cho thời gian triển khai chỉ khoảng 20 phút, trong khi phiên bản tiêu chuẩn tổ hợp Pechora là hơn 90 phút. Điều này giúp cho S-125-VT cơ động trong trận địa tránh các đòn tấn công, tập kích hỏa lực của đối phương.
Nhờ cải tiến hệ thống điều khiển, S-125-VT có thể dẫn cùng lúc 2 đạn tên lửa vào 2 mục tiêu cùng lúc, tỷ lệ đánh trúng mục tiêu máy bay chiến thuật lên tới 90%. Ngoài dẫn đường và giám sát bằng radar, S-125-VT cũng được tích hợp khối quan sát quang - điện tử giúp phát hiện và khoá các mục tiêu bay thấp trong trường hợp bị chế áp hoàn toàn.
Hệ thống radar dẫn bắn UNV-VT của tổ hợp S-125-VT được cải tiến sâu, đáp ứng khả năng hoạt động tốt trong môi trường áp chế điện tử mạnh mẽ.