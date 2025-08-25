Bão số 5: Giật cấp 17 "siêu bão" áp sát miền Trung, quân đội huy động gần 120.000 người chống bão

Cập nhật lúc 9h

Vị trí tâm bão: Khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 107.0 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 120km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Hà Tĩnh: Vùng ven biển nước biển dâng cao, cây cối đổ ngã trước khi bão đổ bộ

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, tại một số địa phương vùng ven biển như: xã Yên Hòa, Cẩm Nhượng, nước biển dâng cao, một số cây và biển bảng đã không chống chọi được với gió lớn trước khi bão đổ bộ.

Tại xã Thiên Cầm, mực nước biển dâng cao... (Ảnh: Hà Phương).

Tại tuyến đường ven biển Thạch Khê - Vũng Áng, đoạn qua xã Yên Hòa vào rạng sáng nay, một số cây phi lao bị gãy đổ. UBND xã Yên Hòa đã kịp thời huy động lực lượng để cắt cây, đảm bảo lưu thông trên tuyến.

Một số cơ sở kinh doanh nhà hàng tại Khu du lịch Thiên Cầm bị gãy đổ. (Ảnh: Phan Trâm)

Cây cối gãy đổ tại xã Thiên Cầm.

Tại thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, một số tuyến đường đã bị ngập.

Tại xã Cẩm Hưng, lúa xanh bị ngã đổ trước khi bão vào.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại hiện trường.

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ LLVT Hà Tĩnh và các lực lượng tham gia hộ đê Hội Thống ở xã Đan Hải.

Trước đó, một số vị trí xung yếu dọc khu vực đê bị sạt lở, khoét hàm ếch nghiêm trọng, trong đó nhiều điểm sạt lở đã tiến gần vào chân tuyến đê Hội Thống.Tại khu vực phường Hải Ninh đã có gió cấp 9, giật cấp 10. Dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, người dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ dọc bãi tắm Kỳ Ninh đã gia cố, chằng chéo nhà cửa, hàng quán...460 tàu thuyền trên địa bàn phường Hải Ninh đã được kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn.Mặc dù chính quyền địa phương đã có khuyến cáo nhưng một số người dân vẫn đánh bắt cá, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.Gió giật mạnh khiến một nhà dân ở phường Hải Ninh bị tốc mái

Quân đội huy động gần 120.000 người, cấp tập di dân chống bão

Theo thông tin từ VTC News, trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki đang áp sát miền Trung, Bộ tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị huy động gần 120.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ; hơn 1.200 phương tiện các loại, sẵn sàng ứng phó với bão số 5.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thông báo, kêu gọi, hướng dẫn hơn 23.300 phương tiện hoạt động trên biển với hơn 77.100 lao động vào bờ neo đậu, tránh trú.

Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức 3 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5 và mưa lớn, ngập lụt, lũ quét trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế. Quân khu 4 phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện sơ tán nhân dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ảnh: Báo Nghệ An

Tại Thanh Hoá, toàn tỉnh sẵn sàng huy động hơn 186.500 người tham gia ứng phó khi có sự cố. Trong đó, lực lượng cấp tỉnh có phương án huy động lực lượng với 20.387 người tham gia (lực lượng Quân sự tỉnh 3.329 người, Công an tỉnh 17.058 người).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá kết hiệp đồng với đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đóng chân trên địa bàn với số lượng 1.950 đồng chí. Ngoài ra, tỉnh cũng chuẩn bị sẵn sàng nguồn vật tư, phương tiện dự trữ, gồm: gần 45.000m3 đá hộc, hơn 9.300m3 cát, hơn 1 triệu bao tải, 197.000m2 bạt, hàng trăm nghìn cọc tre, rọ thép... phục vụ gia cố đê kè, công trình xung yếu.

98 xe cứu hộ, cứu thương, gần 700 tàu, xuồng, ca nô, hơn 4.400 ôtô chở người, 2.200 xe tải, 730 máy ủi, máy xúc, cùng hơn 25.000 áo phao, 15.000 phao tròn cứu sinh được huy động sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống bão...

Là địa phương ven biển, phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá) phương án di dời 2.000 hộ dân với khoảng 5.000 nhân khẩu sinh sống trong phạm vi cách mép nước biển dưới 500m đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Cấm các phương tiện đi qua cầu Cửa Hội từ 6h ngày 25/8

Ngày 24/8, theo tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện khi bão số 5 chuẩn bị đổ bộ, từ 6h sáng 25/8, cầu Cửa Hội - tuyến huyết mạch nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động lưu thông.

Lệnh cấm áp dụng với toàn bộ người và phương tiện, ngoại trừ các phương tiện ưu tiên hoặc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai theo quy định.

Đơn vị quản lý cầu Cửa Hội đã được yêu cầu làm rào chắn, bố trí lực lượng trực 24/24h tại hai đầu cầu, đồng thời tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa để đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh không để phương tiện hay người dân nào lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, phòng tránh rủi ro khi bão số 5 được dự báo có sức gió giật mạnh, sóng biển dữ dội.

Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác

Vietnam Airlines thông báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki), Hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Đồng Hới, Thanh Hóa, Huế trong các ngày 24/8 và 25/8.

Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão số 5. Ảnh: VNA

7 giờ: Bão số 5 cách Nghệ An khoảng 160km

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào lúc 7 giờ sáng, vị trí tâm bão nằm khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 107.2 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 155km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Bão áp sát đất liền, mạnh nhất hàng chục năm ở Bắc Trung Bộ

Theo báo Tiền Phong, sáng sớm nay (25/8), bão số 5 vẫn mạnh cấp 14, giật cấp 17. Dự báo cường độ này tiếp tục duy trì khi bão vào đất liền nước ta chiều nay, trở thành cơn bão mạnh nhất trong hàng chục năm qua tấn công vào khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự báo ngày hôm nay, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền nước ta vào cuối chiều. Đến 16 giờ chiều nay, tâm bão trên biển ven bờ Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị, ngay sát bờ biển, vẫn duy trì cường độ mạnh cấp 14, giật 17.

Trong tối và đêm 25/8, bão vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi qua đất liền nước ta sang khu vực Trung Lào. Đến 4h sáng 26/8, khi đang ở khu vực này, bão vẫn duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 11.

Với cường độ mạnh như trên, Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia tiếp tục nâng mức cảnh báo gió mạnh và mưa lớn trên đất liền.

Từ gần sáng ngày 25/8, trên đất liền Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật cấp 12-14. Trong đó, vùng có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16 mở rộng ra khu vực từ Nam Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, thay vì khu vực Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh như cảnh báo trước đó.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình từ sáng nay có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Bão số 5 rất nguy hiểm

Theo báo Người lao động, điểm đặc biệt cần lưu ý là bão số 5 gây tác động tổng hợp. Trên biển có gió rất mạnh, sông lớn và nước dâng, trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, cục bộ có nơi có thể trên 600-700 mm, kéo theo nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Bão số 5 không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả khu vực miền núi.

Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi 2024 về gió mạnh, và ít nhất bằng, thậm chỉ có thể mạnh hơn bão số 10 năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng trưa và chiều hôm nay 25-8, bão số 5 có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa Bắc Quảng Bình (tâm bão ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh).

Trước tình hình bão số 5 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An) để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Chiều tối 24-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đã tới Sở chỉ huy tiền phương tại Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phải quyết liệt, thường xuyên, phải dứt khoát, với mục tiêu là đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, cứu người, không để chết người là mục tiêu cao nhất; hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân và của cộng đồng; phải nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi bão kết thúc; góp phần để nhân dân cả nước đón lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước.