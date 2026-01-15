Khánh Hòa: Tháo dỡ quán bar có nhân viên cầm xẻng dọa đánh khách du lịch

Chiều 15-1, tại buổi họp báo định kỳ, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền đối với vụ việc nhân viên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Biển Xanh (Công ty Biển Xanh) có hành vi cầm xẻng dọa đánh du khách nước ngoài tại khu vực bãi biển Nha Trang.

UBND phường đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Biển Xanh do vi phạm hai hành vi. Doanh nghiệp này không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định và kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại khu vực bãi biển phía Đông đường Trần Phú.

Quán bar có nhân viên cầm xẻng dọa khách đã tự nguyện tháo dỡ

Ki- ốt tên Bluesea Beach & Bar ở bờ biển Nha Trang buộc tháo dở vì kinh doanh không phép

Vị lãnh đạo phường này cũng cho biết rất bất ngờ vì qua kiểm tra, phát hiện quán bar của Công ty Biển Xanh hoạt động kinh doanh nhưng không đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định hơn 10 năm qua. Đồng thời vị này thông tin thêm, trước đây khu vực đường bờ biển Nha Trang do Ban Quản lý Công ích Nha Trang, trực thuộc UBND TP Nha Trang (cũ), quản lý.

Sau khi thực hiện sáp xếp chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, Ban Quản lý Công ích được chuyển về trực thuộc Sở Xây dựng.

Từ ngày 1-1.2026, UBND phường Nha Trang chính thức tiếp nhận nhiệm vụ quản lý khu vực đường bờ biển Nha Trang. Chính quyền phường Nha Trang đang tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn diện các trường hợp vi phạm tương tự nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ, bảo đảm trật tự, an toàn và hình ảnh du lịch đẹp tại khu vực bãi biển.

Cũng theo lãnh đạo phường Nha Trang, việc kiểm tra, xử lý các vi phạm được triển khai nghiêm túc ngay từ thời điểm địa phương tiếp nhận công tác quản lý.

Nhân viên quán Bluesea Beach & Bar cầm xẻng dọa khách

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nhân viên quán Bluesea Beach & Bar cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài, gây bức xúc dư luận.

Đại diện quán xác nhận vụ việc xảy ra vào dịp Tết Dương lịch. Thời điểm đó, hai du khách nước ngoài đã sử dụng nhiều bia rượu và tự ý vào quán, dẫn đến mâu thuẫn với nhóm khách đang ngồi tại đây.