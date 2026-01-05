Vụ nhóm người cầm xẻng đòi đánh khách Tây ở Nha Trang: Hé lộ nguồn cơn

Liên quan đến sự việc nhân viên quán bar dùng xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài xảy ra tại bãi biển Nha Trang gây bức xúc dư luận, mới đây, đại diện quán bar Bluesea Beach xác nhận có sự việc nhân viên quán hù dọa du khách như trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

Theo đại diện quán, thời điểm xảy ra sự việc, 2 du khách nước ngoài có biểu hiện say xỉn và có hành vi chọc ghẹo nhân viên nữ của quán. Thấy vậy nên một số nhân viên nam đã ra can ngăn và 2 bên xảy ra cãi vã.

Đại diện quán nói thêm, do không kiềm chế được nên nhân viên quán đã có hành vi cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách. Sau sự việc, đại diện nhà hàng đã gặp xin lỗi và được bạn gái của nam du khách bỏ qua. Phía quán cũng đã kỷ luật một nhân viên và chấn chỉnh sau sự việc trên.

Nhóm người cầm xẻng dọa đánh khách Tây ở bãi biển. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ngày 5/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thông tin, đã yêu cầu công an phường xác minh vụ việc nói trên.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người mặc áo đồng phục màu xanh dương có hành vi cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, trong clip, 2 du khách xảy ra mâu thuẫn với nhóm người, sau đó, một người trong nhóm này lấy xẻng vung lên, dọa đánh khách. Chưa dừng lại, một thanh niên khác thì dùng ghế để dọa 2 du khách nói trên. Bị dọa đánh, 2 du khách hoảng sợ bỏ chạy.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên bãi biển có nhiều người. Dư luận bày tỏ sự bất bình với hành động của nhóm thanh niên, cho rằng hành vi trên là thể hiện sự coi thường pháp luật, đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của Nha Trang.