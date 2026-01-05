Người từng chuyển tiền vào 26 tài khoản MBBank dưới đây, khẩn trương đến công an trình báo

Theo thông tin từ Công an xã Ayun, tỉnh Gia Lai, đơn vị này đã ban hành Thông báo số 722/TB-CAX (PCTP) về việc tìm người bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông báo được ban hành trên cơ sở thực hiện Công văn số 1599/ANĐT-ĐD2 ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, liên quan đến việc phối hợp tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Hoàng Vạn Sơn cùng đồng phạm thực hiện. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Lạng Sơn và lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố khác.

Trên cơ sở đó, Công an xã Ayun, tỉnh Gia Lai đã thông báo đến Ban nhân dân các thôn, làng cùng toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã về phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, nhằm giúp người dân chủ động rà soát, nhận diện nguy cơ và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra, vào đầu tháng 4 năm 2025, Hoàng Vạn Sơn, sinh năm 2006, trú tại thôn 2, xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, cùng với Đinh Bảo Thái, sinh năm 2006, trú tại thôn 3, xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, đã thuê căn hộ số 1106, tòa nhà S205 thuộc khu đô thị Vinsmart City, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội để tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên “Hân Ngọc” để livestream phát trực tiếp trên nhiều fanpage Facebook như Dũng Trọc Hà Đông, Bùi Anh Dũng Luxury, Thành Thiếu Gia, Hà Nội Phố, Sài Gòn Phố, Boy Phố Cổ và Thành Công Tử nhằm dụ dỗ người chơi tham gia đánh bạc trực tuyến trên ứng dụng do Hoàng Vạn Sơn thuê. Sau khi người chơi chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng của Ngân hàng Quân đội (MB Bank) để nhận tiền lừa đảo.

Ngân hàng MB Bank gồm các số tài khoản 9999238952999; 33882856384333; 83319297177000; 2278382878888; 0709330899999; 67586854166686 và 68258447858888 mang tên NGUYEN VAN PHUONG (chủ tài khoản Nguyễn Văn Phượng).

Ngân hàng MB Bank với các số tài khoản 22225002222; 0346465788481 mang tên NGUYEN DUY HOANG (chủ tài khoản Nguyễn Duy Hoàng).

Ngân hàng MB Bank với các số tài khoản 0974931891; 2102200468686 mang tên LE THANH TON (chủ tài khoản Lê Thành Tôn).

Ngân hàng MB Bank, số tài khoản: 3356766754555; 0268888555965; 1209032002222; 2051055856582; 2105910585288; 02551234567800; 3546638833547; 4185646676575; 5665585589965; 32123355665588; 32622266388666, mang tên NGUYEN NHU NGHIA (chủ tài khoản Nguyễn Như Nghĩa).

Ngân hàng MB Bank, số tài khoản: 9990116022003; 5256866664675; 56688557855888, mang tên BUI ANH DUNG (chủ tài khoản Bùi Anh Dũng).

Ngân hàng MB Bank, số tài khoản: 95708199999, mang tên TRIEU KIM THANH (chủ tài khoản Triệu Kim Thanh).

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, Công an xã thông báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên đến quần chúng nhân dân tại địa phương; nếu cá nhân nào là người bị hại trong vụ án trên thì đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ: ngõ 177, đường Trần Hưng Đạo, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) qua đồng chí Dương Hoàng Kỳ – Điều tra viên (số điện thoại 0366.604.521) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nếu hết thời hạn điều tra mà người bị hại không liên hệ Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Lạng Sơn, trước ngày 20/01/2026 làm việc thì đơn vị sẽ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Công an xã Ayun đề nghị Ban nhân dân các thôn, làng thông báo rộng rãi nội dung trên đến nhân dân. Trường hợp người dân phát hiện bản thân hoặc người quen đã từng chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên, đề nghị khẩn trương liên hệ và cung cấp thông tin cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.