Tin mới vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương

Chiều 15-1, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã thông tin liên quan tới vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) khiến 4 người chết, 5 người bị thương vào rạng sáng 14-1.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết, 5 người bị thương trên cao tốc. Ảnh: Tuấn Minh

Theo đại tá Trần Thái Quang Hoàng, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng hỗ trợ cứu người, phối hợp làm rõ vụ tai nạn giao thông.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, ma túy lái xe khách và các xe tải, lực lượng chức năng xác định các lái xe liên quan tới vụ việc không có nồng độ cồn, không có chất ma túy. "Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án lỗi không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dẫn đến vụ tai nạn"- đại tá Trần Thái Quang Hoàng thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 14-1 tại Km số 334+300 cao tốc Bắc Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45) thuộc địa phận thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, anh P.V.Tr. (SN 1986, ngụ xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô khách mang BKS 38C-229.xx theo hướng từ Nghệ An - Hà Nội, trên xe chở theo 11 người.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người thương vong

Khi đến địa điểm trên, xe khách đã tông vào đuôi xe tải BKS 35A-463.xx do anh Bùi Văn H. (SN 1990, ngụ xã Phú Sơn, Ninh Bình) điều khiển đang dừng đỗ phía trước. Cùng lúc, xe ô tô BKS 36RM-001.xx do anh Trịnh Khắc H. (SN 1989; ngụ xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển từ phía sau lao tới tông vào xe khách.

Hậu quả, 4 người trên xe khách tử vong, 5 người (4 hành khách và 1 lái xe) bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: P.V.N. (SN 1966); V.Đ.Q.A. (SN 2008); H.B.A. (SN 1976); T.Q. (SN 1962); 5 nạn nhân bị thương gồm: Đ.V.N. (1957); Đ.H. (SN 1962); T.V.A. (1968); Đ.V.H. (SN 1972) và T.K.L. (SN 1970). Tất cả 9 nạn nhân tử vong và bị thương đều ngụ ở thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyên nhân dẫn tới tai nạn được xác định do lái xe khách, xe đầu kéo BKS 36C-111.xx không chú ý quan sát, không đảm bảo về tốc độ và khoảng cách an toàn dẫn tới tai nạn thảm khốc.