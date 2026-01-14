Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo nhanh vụ việc tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa rạng sáng nay 14-1 khiến 4 người chết, 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương trên cao tốc qua Thanh Hóa

Trong báo cáo cho thấy xe ô tô BKS 35A-463.xx do anh Bùi Văn H. (SN 1990, ngụ xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đang dừng đỗ trên làn ngoài giáp lề bên phải phía trước chiều di chuyển của ô tô khách là do đoạn đường phía trước có một vụ tai nạn giao thông đang được CSGT xử lý.

Tài xế xe khách 16 chỗ mang BKS 38C-229.xx do không chú ý quan sát, không đảm bảo về tốc độ và khoảng cách an toàn, khi thấy phía trước có xe đang dừng đỗ và thấy làn đường bên trái trống nên đã điều khiển xe chuyển hướng sang làn đường bên trái. Tuy nhiên, phần đầu xe bên phải (cánh cửa phụ xe) đã va vào đuôi xe tải. Ngay sau đó, xe ô tô đầu kéo BKS 36C-111.xx kéo rơ-móc đi phía sau không quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, tông vào hông phải xe khách và tông trực diện vào đuôi xe tải phía trước.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương. Được biết, tất cả 9 người trên xe khách gặp nạn đều là người thân, anh em họ hàng đều sinh sống tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Rạng sáng ngày 14-1, những người này thuê xe ô tô của anh P.V.Tr. (ngụ cùng xã) đi từ nhà gái ra tỉnh Hưng Yên gặp nhà trai, chuẩn bị cho việc tổ chức lễ cưới.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa ,thăm hỏi một người bị thương trong vụ tai nạn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Theo thông tin từ cơ quan quản lý đường bộ, xe khách mang BKS 38C-229.xx có thời hạn đăng kiểm đến ngày 2-6-2026; xe ô tô đầu kéo BKS 35A-463.xx kéo theo rơ-moóc BKS 35RM-005.xx có thời hạn đăng kiểm đến ngày 8-12-2027; xe ô tô đầu kéo BKS 36C-111.xx có thời hạn đăng kiểm đến ngày 7-5-2026.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân ban đầu xác định do lái xe khách 16 chỗ và lái xe ô tô đầu kéo BKS 36C-111xx không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dẫn đến vụ tai nạn.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: P.V.N. (SN 1966); V.Đ.Q.A. (SN 2008); H.B.A. (SN 1976); T.Q. (SN 1962); 5 nạn nhân bị thương gồm: Đ.V.N. (1957); Đ.H. (SN 1962); T.V.A. (1968); Đ.V.H. (SN 1972) và T.K.L. (SN 1970). Tất cả 9 nạn nhân tử vong và bị thương đều ngụ ở thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.




