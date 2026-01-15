2 công nhân tử vong thương tâm dưới hố ga ở TP.HCM

Minh Tuệ, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 17:20 15/01/2026
Chiều 15/1, Công an phường Phú Mỹ đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn tỏa hiện trường, điều tra vụ việc hai người tử vong nghi do ngạt khí khi nạo vét hố ga.

Trước đó, khoảng 12h10 cùng ngày, trong lúc triển khai nạo vét rác tại hố ga trên đường Hoàng Diệu (thuộc khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, TPHCM), một nam công nhân bất ngờ rơi xuống hố này.

Thấy vậy, một nam công nhân khác dùng thang leo xuống để cứu người nhưng không may trượt chân, tiếp tục rơi xuống hố ga.

Nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường, triển khai phương án cứu nạn. Khoảng 30 phút sau, hai nạn nhân được lực lượng chức năng dùng dây đưa lên khỏi hố và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai người đều không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

