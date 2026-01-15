Rùng mình phát hiện bình thủy tinh chứa rắn hổ mang chúa trên ô tô: Khởi tố Phạm Duy Thuyết

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Thuyết (SN 1981; trú tại: phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) về Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, vào hồi 10h ngày 25/12/2025, Tổ công tác Công an phường Định Công làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên phố Trần Hoà phát hiện một xe ôtô đang dừng đỗ biểu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 01 bình thuỷ tinh chứa 01 cá thể rắn Hổ mang chúa. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cá thể rắn trên. Qua đấu tranh khai thác, lái xe khai nhận vận chuyển bình rượu ngâm cá thể rắn Hổ mang chúa trên cho Phạm Duy Thuyết.

Đối tượng Phạm Duy Thuyết cùng chiếc bình thủy tinh chứa cá thể rắn hổ mang chúa

Tang vật công an thu giữ

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Thuyết về Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.