Vụ cướp tiệm vàng hơn 2 năm trước ở Cam Ranh: Khó khăn trong tìm thủ phạm

Ngày 15/1, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa đã trả lời báo chí về vụ án cướp tiệm vàng xảy ra từ tháng 9/2023 đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 23/9-2023, cơ quan điều tra tiếp nhận thông tin về một vụ cướp tiệm vàng ở TP Cam Ranh cũ nay là phường Ba Ngòi.

Sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cướp tiệm vàng, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Hai đối tượng cướp tiệm vàng ở Cam Ranh (Ảnh: CACC)

Các biện pháp nghiệp vụ đã được áp dụng, gồm: khám nghiệm hiện trường, phối hợp trích xuất dữ liệu, hình ảnh từ hơn 50 camera và ghi lời khai của những người cung cấp hình ảnh, thông tin có giá trị để thu thập hình ảnh.

Điều này nhằm giúp cơ quan điều tra dựng lại toàn bộ lịch trình di chuyển của nghi phạm, đồng thời thu thập tài liệu chứng cứ…,.

Đến ngày 25/9/2023, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương điều tra, truy xét vụ án.

Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ án, do điều kiện thời tiết xấu, trời tối, có mưa, đối tượng tinh vi, di chuyển qua những cung đường hẻo lánh, trốn vào khu vực rừng núi gây khó khăn cho quá trình truy vết, xác định nghi phạm.

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, truy xét.

Trước đó, chiều 23/9/2023, tại tiệm vàng Kim Khoa (phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh cũ) có 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đi trên xe máy (hiệu Yamaha Sirius, màu đỏ đen, biển kiểm soát 79N1-x34.x2 - ký tự “x” chưa xác định) đến trước tiệm vàng.

Số vàng bị 2 đối tượng cướp (Ảnh: CACC)

Tại thời điểm đó, trong tiệm vàng có 1 nhân viên bảo vệ và 2 mẹ con chủ tiệm là bà Bùi Thị Triêm (SN 1951) và bà Nguyễn Thị Như Nguyệt (SN 1975).

Trong tiệm lúc bấy giờ còn có khoảng 10 khách hàng đang giao dịch tại 2 quầy nữ trang.

Lúc này, đối tượng lái xe rút trong người ra 1 khẩu súng, khống chế bảo vệ đang ngồi phía trước rồi đưa vào trong tiệm vàng. Sau đó, đối tượng này dùng cây búa đóng đinh mang theo, đập vỡ tủ kính, lấy nhiều nữ trang bỏ vào ba lô.

Cùng lúc đó, đối tượng còn lại (ngồi sau xe) cầm 2 khẩu súng ở hai tay đi vào khống chế bà Bùi Thị Triêm đứng trong quầy, lấy một hộp giấy, bên trong có khoảng 300 triệu đồng.

Sau khi cướp tài sản, cả 2 đi ra và lên xe môtô, tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 1A - tỉnh Ninh Thuận, sau đó rẽ theo Quốc lộ 27B về hướng Bác Ái của tỉnh Ninh Thuận (cũ).