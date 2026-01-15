TP.HCM xảy ra 157 vụ cháy nhà ở, thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng trong năm 2025

Thông tin được đại diện Công an TP.HCM cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, chiều 15/1.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng PC07 Công an TP.HCM nhấn mạnh: " Một trong những nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng thiệt hại là tình trạng bịt kín ban công, lối thoát nạn bằng lồng sắt và bảng quảng cáo, khiến căn nhà trở thành không gian kín khi hỏa hoạn xảy ra, làm nhiệt và khí độc không thể thoát ra ngoài".

Trước thực trạng đó, Công an TP.HCM đã tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Vụ cháy trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM khiến 4 người tử vong.

Những công tác này tập trung vào 4 giải pháp cấp bách bao gồm tạo lối thoát nạn thứ hai, ngăn cháy khu vực nguy cơ cao, trang bị phương tiện chữa cháy và thiết bị cảnh báo. Lực lượng chức năng đã phối hợp với các sở ngành tổ chức tổng rà soát, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân tháo dỡ chuồng cọp.

Đặc biệt, các tổ công tác còn mang theo phương tiện để trực tiếp hỗ trợ hộ dân mở lối thoát nạn khẩn cấp và khắc phục các vi phạm về chiếm dụng không gian chung, theo ông Phương

Sau thời gian tăng cường kiểm tra, xử lý, các cơ quan chức năng đã kiểm tra 8.386 lượt nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, phát hiện và xử phạt 64 hành vi vi phạm với tổng số tiền hơn 165 triệu đồng.

Tính đến nay, đã có 1.215 nhà ở tháo gỡ “chuồng cọp”, gần 1.000 cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy và hơn 18.000 lượt hộ gia đình được hướng dẫn kiến thức an toàn

Kế hoạch cao điểm này sẽ tiếp tục được triển khai đến ngày 31/3/2026, đồng thời thành phố sẽ đẩy mạnh mô hình “Nhà tôi 4 có” nhằm xây dựng thói quen chủ động phòng ngừa, giúp mỗi gia đình có khả năng tự bảo vệ trước các sự cố cháy nổ.

Trong thời gian tới, Công an thành phố phối hợp với Văn phòng UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra kết quả thực hiện của một số Sở, ban, ngành Thành phố và UBND cấp xã về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.