Lý do toà chuyển địa điểm xét xử nữ giám đốc show 'về đây bốn cánh chim trời'

TAND khu vực 2 (Hà Nội) tái mở phiên xét xử nữ giám đốc doanh nghiệp tổ chức show "về đây bốn cánh chim trời", do số lượng bị hại đông đã chuyển địa điểm xét xử về hội trường TAND TP Hà Nội.

Đổi địa điểm xét xử do số lượng bị hại đông

Ngày 27/8, TAND Khu vực 2 Hà Nội, tái mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, ở phường Đống Đa) về tội “Lừa dối khách hàng”. Do có đông người được triệu tập trong khi phòng xử tại TAND Khu vực 2 hạn chế, vụ án được chuyển tới trụ sở TAND TP Hà Nội (ở đường Nguyễn Xiển) để xét xử.

Cách đây nửa tháng, phiên được mở nhưng tạm hoãn do vắng mặt nhiều bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, Công ty Ngọc Việt Education do Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật. Công ty này được chấp thuận tổ chức chương trình nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời" vào lúc 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã có văn bản chấp thuận tổ chức chương trình, đồng thời yêu cầu Công ty Ngọc Việt đảm bảo các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.

Chương trình dự kiến biểu diễn các ca khúc của các nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến… Quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thuỵ, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn...

Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà từng có kinh nghiệm tổ chức các chương trình âm nhạc nên biết rõ việc sử dụng các tác phẩm trong chương trình phải được xin phép, ký hợp đồng và trả tiền tác quyền cho đại diện các nhạc sĩ. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thu Hà và Công ty Ngọc Việt không ký hợp đồng, không thanh toán tiền tác quyền đối với 24 tác phẩm của các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn.

Không chỉ vướng vấn đề bản quyền, chương trình còn gặp khó khăn về nghệ sĩ biểu diễn. Sau khi thu hơn 3,6 tỷ đồng tiền bán vé, Hà sử dụng một phần số tiền này để thanh toán cho các chương trình trước đó.

Do không có khả năng thanh toán theo thỏa thuận, Công ty Ngọc Việt không thể thực hiện nghĩa vụ theo đúng hợp đồng với ông Vũ Quang Trung (Giám đốc âm nhạc của chương trình, cùng ban nhạc). Do đó, ông Trung và các nhóm nhạc công sau đó không đồng ý tham gia biểu diễn.

Theo Viện Kiểm sát, do Nguyễn Thị Thu Hà và Công ty Ngọc Việt đã không thực hiện rất nhiều khâu, công đoạn, đảm bảo thành phần quan trọng của buổi biểu diễn nên biết rõ buổi biểu diễn sẽ không thể diễn ra như kế hoạch nhưng không thông báo hủy diễn đến các khán giả.

Tiếp tục chỉ đạo bán vé đến trước giờ biểu diễn

Thậm chí bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo bán vé sau thời điểm 14 giờ ngày 28/12/2025 (trước thời điểm biểu diễn chỉ vài giờ).

Đến sát thời gian biểu diễn, Hà vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức đón khách vào Cung thể thao điền kinh trong nhà. Đến 20h30 cùng ngày, khi tất cả khán giả đã có mặt đông đủ thì Hà mới thông báo trên sân khấu việc buổi biểu diễn bị hủy.

Vụ việc gây ảnh hưởng đến uy tín của một số đơn vị đối tác, đồng thời gây tổn hại tinh thần cho những khán giả yêu mến các tác giả, tác phẩm và nghệ sĩ dự kiến tham gia chương trình, gây bức xúc dư luận.

Cáo trạng xác định hành vi của Hà gây thiệt hại cho 704 khán giả đã mua vé, với tổng số tiền 3,644 tỷ đồng.

Sau khi chương trình bị hủy, các đại lý Ticketbox, TicketGo, Liveshow Hay và Viettel Media nhận yêu cầu hoàn tiền từ khách hàng và đã thực hiện. Các đơn vị này sau đó yêu cầu Công ty Ngọc Việt hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán cho khán giả.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà thời điểm bị tống đạt quyết định khởi tố.

Tại cơ quan điều tra, các ca sỹ Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Huỳnh Tấn Minh, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thụy, nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn cùng đại diện của các ca sỹ Hồng Nhung, Lâm Bảo Ngọc và Lê Hiếu đều khẳng định khi ký hợp đồng thì đơn vị tổ chức là Công ty Ngọc Việt phải chịu trách nhiệm xin phép và thanh toán tiền bản quyền tác giả đối với các tác phẩm biểu diễn tại chương trình.

Sau khi ký hợp đồng, các ca sỹ, nghệ sỹ đều tham gia tập luyện đầy đủ theo hợp đồng đã ký, sau đó do Công ty Ngọc Việt không đủ khả năng tài chính để thanh toán cho nhóm nhạc nên mới bị hủy chương trình.

Các ca sỹ, nghệ sỹ nêu trên đều khẳng định nếu biết Công ty Ngọc Việt (đơn vị tổ chức show) không thanh toán tiền bản quyền tác giả thì sẽ không đồng ý tham gia chương trình.