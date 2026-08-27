Cùng tọa lạc tại những vị trí đắt giá bậc nhất Thủ Thiêm và gắn liền với các giao dịch tài chính khổng lồ lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, nhưng cả hai khu đất lại có diễn biến rất khác nhau.
Đây là hiện trạng dự án Lotte Eco Smart City tại lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào tháng 12/2025. Dù đã được công bố hơn tám năm và tổ chức động thổ năm 2022, khu đất khi đó vẫn bỏ trống, chưa có hoạt động thi công.
Chỉ trong vòng 3 tháng trở lại đây, đại công trường này đã thực sự "thay da đổi thịt". Toàn bộ khu đất dự án đã được quây tôn, dựng rào chắn mới kiên cố và đồng bộ.
Bên trong công trường, không khí thi công đang dần được hâm nóng. Hàng loạt máy móc thiết bị hạng nặng, xe cuốc, xe tải đã được huy động để tiến hành san lấp mặt bằng, dọn dẹp hạ tầng.
Dù chưa bước vào giai đoạn xây dựng rầm rộ, những động thái này cho thấy chủ đầu tư đang thúc đẩy tiến độ để dự án sớm thành hình.
Được biết, khu đất đang được xây dựng dự án Lotte Eco Smart City nằm tại phân khu chức năng 2A tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM), bao gồm 6 lô đất (từ 2-1 đến 2-6) với tổng diện tích khoảng 7,54 ha. Mới đây (ngày 31/7/2026), chủ đầu tư là Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã hoàn tất nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước lên đến gần 17.569 tỷ đồng. Dự án do liên doanh Lotte và Bất động sản Phát Đạt thực hiện, có tổng mức đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng.
Ở phía đối diện, khu đất (thuộc dự án Empire City) vừa gây xôn xao giới đầu tư với thương vụ chuyển nhượng vốn lên tới hơn 7.000 tỷ đồng hiện chưa thi công.
Bên trong khu đất chưa xuất hiện máy móc hay công nhân. Một số vùng trũng ngập nước, tạo thành những rạch nhỏ chạy xuyên khu đất.
Về quy mô, dự án Empire City rộng 14,5 ha với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 1,2 tỷ USD. Khu đô thị này vừa gây xôn xao khi Tập đoàn Keppel (Singapore) ký thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ 40% vốn sở hữu (trị giá 270 triệu USD, tương đương hơn 7.000 tỷ đồng), dự kiến hoàn tất trong quý IV/2026. Phần vốn sẽ được chia đều chuyển nhượng cho Denver Power Vietnam (20%) và Golden Axis (20%).
Liên doanh này vừa hoàn tất nộp bổ sung khoản tiền sử dụng đất gần 5.300 tỷ đồng vào ngày 5/8/2026. Việc này hứa hẹn dự án Empire City có thể sẽ có những chuyển động mạnh mẽ trên thực địa trong tương lai.
Cả hai dự án đều nằm tại khu vực lõi của Khu đô thị mới Thủ Thiêm và được quy hoạch thành các tổ hợp quy mô lớn. Việc các dự án hàng nghìn tỷ đồng đã có những bước tiến quan trọng hứa hẹn tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản phía Đông TP.HCM.