Được biết, khu đất đang được xây dựng dự án Lotte Eco Smart City nằm tại phân khu chức năng 2A tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM), bao gồm 6 lô đất (từ 2-1 đến 2-6) với tổng diện tích khoảng 7,54 ha. Mới đây (ngày 31/7/2026), chủ đầu tư là Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã hoàn tất nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước lên đến gần 17.569 tỷ đồng. Dự án do liên doanh Lotte và Bất động sản Phát Đạt thực hiện, có tổng mức đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng.