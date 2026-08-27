Hàng nghìn người Bắc Ninh đón nhận tin vui

Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.638,95 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Mão Điền.

Dự án do Công ty Cổ phần Nhà ở xã hội Mão Điền làm chủ đầu tư, được triển khai nhằm cụ thể hóa Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, dự án cũng cụ thể hóa Đồ án Quy hoạch Phân khu đô thị phía Nam sông Đuống - Phân khu số 3.

Dự án có tổng diện tích đất khoảng 4,07 ha. Trong đó, khu nhà ở xã hội có diện tích khoảng 16.130 m², gồm 2 công trình chung cư cao 18 tầng, không xây dựng tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 110.979 m², trong đó diện tích sàn căn hộ ở khoảng 77.685 m².

Khu nhà ở xã hội dự kiến có khoảng 1.088 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 2.611 người.

Bên cạnh khu nhà ở xã hội, dự án này cũng dành khoảng 3.923,4 m² đất để xây dựng nhà ở thương mại, với khoảng 44 lô nhà ở liền kề thấp tầng, cao từ 4-5 tầng. Khu vực này dự kiến có khoảng 176 người sinh sống.

Khu đất tại phường Mão Điền.

Dự án cũng bố trí khoảng 5.831 m² đất dành cho sân chơi, cây xanh, bãi đỗ xe, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án, đồng thời bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Tổng dân số dự kiến của toàn dự án khoảng 2.787 người. Sản phẩm chủ yếu là nhà ở xã hội dạng chung cư với khoảng 1.088 căn hộ, cùng 44 căn nhà ở thương mại liền kề thấp tầng được bán, cho thuê và cho thuê mua theo quy định của pháp luật.

Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.638,95 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Dự án có tiến độ thực hiện 48 tháng. Trong đó, 9 tháng đầu dành cho việc hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đất đai, đầu tư, chuẩn bị đầu tư xây dựng; 36 tháng thực hiện đầu tư xây dựng; 3 tháng còn lại để nghiệm thu và đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Hình minh họa

Trước đó, tỉnh cũng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội phường Phương Liễu, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.862 tỷ đồng.

Dự án gồm 3 công trình nhà ở xã hội dạng chung cư cao 19 tầng, tổng diện tích xây dựng khoảng 5.798 m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 110.254 m², với khoảng 1.272 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.798 người.

Bên cạnh đó, dự án có 52 căn nhà ở thương mại xây thô, hoàn thiện mặt tiền, cao 5 tầng nổi; tổng diện tích xây dựng khoảng 3.969 m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 19.845 m², đáp ứng chỗ ở cho khoảng 182 người.