Điều tra hàng trăm nghìn đơn hàng trị giá hơn 50 tỷ đồng từ livestream tâm linh: Bắt vợ chồng Dương Kim Sang

Cặp vợ chồng này đã lợi dụng tâm linh, lừa bán kết quả xổ số trên không gian mạng.

Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên báo Vietnamnet rằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Hoàng (32 tuổi) và vợ là Dương Kim Sang (33 tuổi), cùng trú tại phường Gia Định, TPHCM, để điều tra về hành vi lợi dụng yếu tố tâm linh nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù không có khả năng biết trước kết quả xổ số, vợ chồng Hoàng và Sang đã dựng lên các hoạt động mang màu sắc tâm linh, tự xưng được “bề trên” phù hộ, chỉ dẫn và có thể dự đoán những con số trúng thưởng. Từ đó, hai người tổ chức bán các thông tin được gọi là “lộc”, “cho số” hoặc “báo số” cho những người có nhu cầu với giá từ 80.000 đến 500.000 đồng.

Trước đó, trong quá trình theo dõi tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải, phát trực tiếp các nội dung liên quan đến tử vi, tướng số và tâm linh, thu hút đông người theo dõi.

Những tài khoản này đưa ra thông tin về việc được “bề trên” chỉ dẫn, có thể biết trước vận mệnh, thậm chí dự đoán kết quả xổ số kiến thiết. Các nội dung được xây dựng nhằm tạo niềm tin, thu hút những người có tâm lý cầu may và mong muốn tìm kiếm cơ hội trúng thưởng.

Quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang là những người được cho là chủ mưu trong vụ việc.

Đưa tin từ cơ quan Công an, báo Lao Động cho biết Hoàng khai nhận do làm ăn thua lỗ, khi nhận thấy nhiều người tin vào các yếu tố tâm linh trên mạng xã hội nên nảy sinh ý định lừa đảo. Để tạo dựng hình ảnh và tăng mức độ tin tưởng của người xem, Hoàng thuê 7 người làm nhân viên hỗ trợ.

Nhóm này thường xuyên tìm đến các ngôi chùa để thực hiện hoạt động cúng bái, sau đó xây dựng nội dung cho rằng các con số được “vong linh” hoặc “bề trên” chỉ điểm. Những thông tin này tiếp tục được đăng tải và phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem, đặc biệt là những người có nhu cầu cầu may hoặc mong muốn trúng xổ số.

Vợ chồng Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang tại cơ quan Công an. Ảnh: Báo GD&TĐ

Khi người xem để lại bình luận trong các buổi livestream, nhân viên của nhóm sẽ chủ động liên hệ qua điện thoại để tư vấn và thỏa thuận việc mua “lộc”. Tùy từng “đơn hàng”, người mua phải trả từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng để nhận các thông tin được quảng cáo là số may mắn hoặc số có khả năng trúng thưởng.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2025 đến nay, nhóm của Hoàng và Sang được xác định đã lừa đảo hàng nghìn người tại nhiều địa phương trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Đối tượng livestream đưa các nội dung mang yếu tố tâm linh, thu hút hàng nghìn người xem. Ảnh: Bộ Công an

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những người liên quan. Cơ quan Công an cũng thông báo, những cá nhân cho rằng mình là bị hại của Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang có thể đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.