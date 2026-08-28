Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 1 tòa tháp 45 tầng, cao gần 200m, tiêu chuẩn tương đương “đại bản doanh” Apple, Intel, từng được trao giải thưởng tại Mỹ

Không chỉ có quy mô ấn tượng, tòa nhà này còn được đầu tư hàng loạt công nghệ thông minh, hướng đến tiêu chuẩn của những tòa nhà văn phòng thông minh hàng đầu thế giới.

Nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park, TechnoPark là tòa nhà văn phòng cao 186,18 m, gồm 45 tầng nổi và 3 tầng hầm, do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư phát triển.

Công trình chính thức đi vào hoạt động từ quý III/2021, sau gần 24 tháng thi công. TechnoPark có tổng diện tích sàn cho thuê khoảng 117.000 m2, trung bình khoảng 2.700 m2 mỗi sàn và được trang bị 24 thang máy tốc độ cao.

Định hướng mô hình văn phòng thông minh hàng đầu thế giới

Tòa tháp sở hữu kiến trúc lấy cảm hứng từ chữ V, có vị trí gần tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cùng các trục giao thông kết nối với khu vực trung tâm Hà Nội, sân bay quốc tế và các khu công nghiệp phía Bắc.

TechnoPark được phát triển theo ba tiêu chí “Xanh - Thông minh - Vì sức khỏe”, hướng tới mô hình văn phòng ứng dụng công nghệ trong vận hành, quản lý năng lượng và nâng cao trải nghiệm của người sử dụng.

Đây cũng là xu hướng được nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới theo đuổi. Apple Park - đại bản doanh 5 tỷ USD của Apple - nổi bật với việc sử dụng năng lượng tái tạo với hệ thống pin mặt trời và các giải pháp thông gió tự nhiên. Trong khi đó, tòa nhà PTK1 của Intel được tích hợp hàng nghìn cảm biến theo dõi chuyển động, ánh sáng và chất lượng không khí, đồng thời chú trọng thiết kế không gian làm việc hướng đến trải nghiệm của nhân viên.

Ảnh: Vinhomes

Với định hướng ứng dụng công nghệ vào cả vận hành và môi trường làm việc, TechnoPark được Vingroup đặt mục tiêu phát triển với các tiêu chuẩn tương đương những mô hình tòa nhà thông minh hàng đầu thế giới.

Đạt chứng chỉ khắt khe từ Hội đồng Công trình Xanh Mỹ

Một trong những dấu ấn quan trọng của TechnoPark là chứng chỉ công trình xanh LEED Platinum phiên bản v4 do Hội đồng Công trình Xanh Mỹ (US Green Building Council) chứng nhận.

LEED Platinum là cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá LEED. Theo đó, TechnoPark đáp ứng các tiêu chí đánh giá từ thiết kế, vị trí và kết nối, hiệu quả sử dụng nước, năng lượng, vật liệu đến chất lượng môi trường trong nhà.

Kết quả đánh giá cho thấy công trình có khả năng tiết kiệm khoảng 17,4% tổng năng lượng tiêu thụ hàng năm so với mức cơ bản. Trong đó, toàn bộ mặt ngoài tòa nhà được phủ kính hộp Low-E dày 26 mm, giúp hạn chế quá trình truyền nhiệt từ bên ngoài vào trong và ngược lại. Các giải pháp khác như hệ lam che nắng, hệ thống thông gió hầm đỗ xe, mái xanh cũng được áp dụng nhằm tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

Ảnh: Vinhomes

Bên trong tòa tháp, gần 3.000 cảm biến chuyển động Siemens được lắp đặt để phát hiện các khu vực không có người sử dụng và tự động điều chỉnh hệ thống chiếu sáng. Tại hầm đỗ xe, ánh sáng có thể tự động giảm nhằm hạn chế lãng phí năng lượng, trong khi hệ thống chiếu sáng bên ngoài được điều khiển bằng thiết bị hẹn giờ.

Nhờ thiết kế tận dụng ánh sáng tự nhiên, hơn 75% không gian làm việc trong tòa nhà có thể tiếp cận nguồn sáng ban ngày, góp phần giảm nhu cầu sử dụng điện.

Nguồn năng lượng tái tạo cũng được bổ sung thông qua hệ thống tấm quang năng rộng khoảng 3.000 m2 bố trí trên mặt hồ liền kề. Hệ thống này có công suất khoảng 600 kWp, cung cấp khoảng 5% lượng điện năng tiêu thụ của công trình.

Về hiệu quả sử dụng nước, TechnoPark thu gom nước mưa tại các bể chứa để phục vụ tưới cây, đồng thời sử dụng thiết bị vệ sinh lưu lượng thấp nhằm giảm lượng nước tiêu thụ tại nguồn.

Không gian xanh cũng là một phần đáng chú ý trong thiết kế của công trình. Cây xanh chiếm khoảng 25% diện tích, với các khu vườn được bố trí tại tầng trệt, tầng thượng và một số tầng cao của tòa nhà. Các loại cây được lựa chọn theo hướng phù hợp với điều kiện khí hậu và có khả năng chịu hạn để tiết kiệm nước tưới.

Gần khu vực tiền sảnh cũng có điểm đón xe buýt điện, tạo thêm lựa chọn giao thông công cộng xanh cho người làm việc tại đây.

Ảnh: Vinhomes

Vượt qua nhiều đối thủ trên thế giới để nhận giải “Trung tâm thông minh nhất”

Trước khi đạt chứng chỉ LEED Platinum, TechnoPark đã được vinh danh tại IBcon Digie Awards 2021.

Đầu tháng 11/2021, TechnoPark vượt qua nhiều dự án tòa nhà thông minh trên thế giới, trong đó có Penn District và Water Street Tampa của Mỹ, để giành danh hiệu “Most Intelligent District” - “Trung tâm thông minh nhất”. Giải thưởng do Realcomm Conference Group tổ chức nhằm vinh danh các doanh nghiệp và dự án bất động sản ứng dụng công nghệ trong xây dựng và vận hành.

Một trong những điểm tạo khác biệt của công trình là mô hình “Tòa tháp thông minh trong thành phố thông minh” tại Vinhomes Ocean Park. Hệ thống công nghệ của TechnoPark được triển khai theo 5 trụ cột gồm quản lý vận hành, an ninh, đỗ xe, văn phòng và ứng dụng thông minh.

Trong đó, hệ thống điều khiển BMS cho phép ban quản lý giám sát và điều khiển từ xa các thiết bị như điều hòa, cấp gió, điện, nước, đồng thời phân tích dữ liệu tiêu thụ để đưa ra phương án vận hành phù hợp.

Ảnh: Vinhomes

Hệ thống an ninh ứng dụng camera AI cùng công nghệ nhận diện khuôn mặt và biển số, phục vụ việc kiểm soát ra vào tại hầm xe và sảnh tòa nhà. Tính năng đỗ xe thông minh hỗ trợ người dùng tìm kiếm vị trí còn trống và thực hiện thanh toán trước khi đến khu vực kiểm soát.

Người làm việc tại TechnoPark có thể sử dụng ứng dụng TechnoPark để đăng ký trước thông tin và khuôn mặt của khách đến làm việc, tìm chỗ đỗ xe, đặt lịch họp, gọi thang máy, đặt xe dùng chung hoặc tra cứu các tiện ích và lịch trình xe buýt trong khu đô thị.

Ngoài ra, tòa nhà được trang bị hệ thống kiểm soát chất lượng không khí và điều hòa thông minh, giúp theo dõi các chỉ số như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO/CO2, chuyển động và ánh sáng để phục vụ việc điều chỉnh vận hành.