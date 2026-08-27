Ông Phạm Nhật Vượng dẫn đầu danh sách tỷ phú khu vực với khối tài sản gần 36 tỷ USD

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện khoảng 35,7 tỷ USD, xếp vị trí thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Thái Lan hiện có 20 tỷ phú USD, song không một cá nhân nào sở hữu khối tài sản vượt ông Phạm Nhật Vượng. Khoảng cách này càng đáng chú ý khi Thái Lan là một trong những trung tâm tập trung tài sản tư nhân lớn của Đông Nam Á, với nhiều tập đoàn gia đình có quy mô hàng đầu khu vực.

Theo dữ liệu Forbes cập nhật ngày 26/8, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện khoảng 35,7 tỷ USD, xếp vị trí thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Trong khi đó, ﻿Sarath Ratanavadi hiện là người giàu nhất Thái Lan với 17,9 tỷ USD, đứng thứ 154 trong danh sách. Như vậy, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện cao hơn người giàu nhất Thái Lan khoảng 18,7 tỷ USD, tương đương hơn gấp đôi.

Ông Sarath Ratanavadi là CEO Gulf Development, một trong những tập đoàn lớn nhất Thái Lan, hoạt động trong các lĩnh vực viễn thông và hạ tầng số. Gulf Development được thành lập năm 2025 sau khi Gulf Energy Development sáp nhập với InTouch Holdings và đang tiếp tục mở rộng sang tài chính, trung tâm dữ liệu.

Xếp sau ông Sarath Ratanavadi là ông Dhanin Chearavanont với 17,6 tỷ USD và ông Charoen Sirivadhanabhakdi với 12,3 tỷ USD. Dhanin là Chủ tịch cấp cao của CP Group, tập đoàn đa ngành hàng đầu Thái Lan, trong khi Charoen kiểm soát Thai Beverage và sở hữu danh mục tài sản lớn trong các lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, khách sạn.

Điểm đáng chú ý là khoảng cách tài sản này có thể thay đổi nhanh chóng theo diễn biến thị trường. Forbes cập nhật tài sản của các tỷ phú dựa trên giá cổ phiếu và tỷ giá, do đó giá trị tài sản được ghi nhận tại từng thời điểm không phải một con số cố định.

Với ông Phạm Nhật Vượng, cổ phiếu VIC là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến giá trị tài sản được Forbes ghi nhận. Tính đến 27/8, cổ phiếu VIC dừng ở mốc 237.800 đồng/cổ phiếu, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Vốn hóa Vingroup theo đó vượt 1,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 20% tổng vốn hóa HoSE.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan vẫn là một trong những trung tâm tập trung tài sản lớn nhất Đông Nam Á. Nền kinh tế nước này được định hình đáng kể bởi các tập đoàn gia đình (conglomerates) có lịch sử hoạt động lâu đời, với hệ sinh thái kinh doanh trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ thực phẩm, bán lẻ đến năng lượng và viễn thông.

Theo Forbes, 50 gia tộc và cá nhân giàu nhất Thái Lan sở hữu tổng cộng 187 tỷ USD trong bảng xếp hạng năm 2026, tăng 10% so với năm trước. Trong đó, gia đình đứng sau thương hiệu Red Bull được Forbes định giá 47 tỷ USD, gia đình Chearavanont có 36,6 tỷ USD. Dù vậy, đây là tài sản của cả gia đình, không phải tài sản thuộc về một cá nhân duy nhất.