2 người bị sét đánh khi đang đi leo núi: Một nạn nhân hôn mê sâu, phù não

Hai người gặp nạn khi đang leo núi do bị sét đánh, trong đó một người hôn mê sâu, phù não và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Mới đây, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận 2 người bệnh bị sét đánh khi đang leo núi. Theo thông tin từ bệnh viện, một trong hai người bệnh sau tai nạn vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng có biểu hiện choáng váng, tê bì tay phải. Người còn lại bị thương nặng hơn, được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, có nhiều tổn thương ở vùng đầu và cơ thể.

Theo lời kể, sau khi bị sét đánh, người bệnh này bị ngất và ngã, chưa xác định rõ cơ chế chấn thương. Đội cấp cứu ngoại viện sau đó tiếp cận, sơ cứu tại hiện trường trước khi đưa người bệnh đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Ảnh: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, người bệnh được chẩn đoán hôn mê sâu sau sét đánh, kèm phù não. Hiện người bệnh đang được theo dõi, điều trị tích cực với các biện pháp như thở máy, kiểm soát áp lực nội sọ, chống phù não, kiểm soát thân nhiệt, hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện.

Hoạt động leo núi, trekking và dã ngoại ngoài trời hiện được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, yêu thích. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc di chuyển, vui chơi tại khu vực đồi núi trong mùa mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong đó có nguy cơ bị sét đánh.

Người leo núi thường di chuyển hoặc đứng tại các khu vực cao, trống trải, vốn là những vị trí có nguy cơ bị sét đánh. Việc cầm theo gậy leo núi, ô hoặc các vật dụng bằng kim loại cũng có thể làm tăng mức độ nguy hiểm. Bên cạnh đó, đứng gần cây cao khi xảy ra mưa giông cũng không phải là lựa chọn an toàn.

Không chỉ có nguy cơ sét đánh, mưa lớn còn khiến đường núi trở nên trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, làm tăng nguy cơ ngã, chấn thương hoặc mất phương hướng. Đáng chú ý, sét có thể xuất hiện ở những khu vực cách xa vùng mưa đang quan sát được, do đó người dân không nên chủ quan cho rằng trời chưa mưa to thì vẫn an toàn.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng trước mỗi chuyến leo núi, trekking hoặc dã ngoại ngoài trời, nhất là trong mùa mưa bão.

Người dân nên theo dõi kỹ dự báo thời tiết trước khi khởi hành và cân nhắc hoãn chuyến đi nếu có cảnh báo mưa giông. Khi đang ở khu vực ngoài trời và phát hiện dấu hiệu thời tiết xấu, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng ở khu vực cao, trống trải hoặc gần cây cao, cột điện và các vật có khả năng dẫn điện.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo không sử dụng ô, gậy hoặc mang theo những vật dụng kim loại không cần thiết khi đang xảy ra mưa giông. Trong trường hợp có người bị sét đánh, cần nhanh chóng gọi cấp cứu, sơ cứu đúng cách và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Mỗi chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi an toàn được đặt lên hàng đầu. Với những diễn biến khó lường của thời tiết trong mùa mưa bão, việc chủ động theo dõi cảnh báo và trang bị kiến thức phòng tránh nguy hiểm có thể giúp hạn chế những tai nạn đáng tiếc.