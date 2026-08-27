Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ xuất hiện cùng Elon Musk, Mark Zuckerberg trên một bảng xếp hạng đặc biệt

Khối tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm khoảng 2,3 tỷ USD chỉ trong một ngày, đưa ông vào top 5 tỷ phú có mức tăng tài sản mạnh nhất thế giới ngày 27/8.

Theo cập nhật từ Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup là một trong những người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới trong ngày 27/8, bên cạnh loạt tỷ phú công nghệ hàng đầu nước Mỹ.

Cụ thể, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng khoảng 2,3 tỷ USD, tương đương 6,59% chỉ sau một ngày, qua đó đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng những tỷ phú có mức tăng tài sản lớn nhất.

Đứng đầu danh sách là Elon Musk với khối tài sản tăng thêm khoảng 6,8 tỷ USD. Theo sau là nhà sáng lập Oracle - Larry Ellison với mức tăng 4,3 tỷ USD và ông chủ Dell Technologies - Michael Dell với 3,4 tỷ USD. Ông Phạm Nhật Vượng đứng ngay phía trên Mark Zuckerberg, khi tài sản của nhà sáng lập Meta tăng khoảng 2,1 tỷ USD trong ngày.

Ở chiều ngược lại, Larry Page là tỷ phú có tài sản giảm mạnh nhất khi mất khoảng 3,6 tỷ USD, tương đương 1,27%. Đồng sáng lập Google Sergey Brin đứng kế tiếp với mức giảm khoảng 3,3 tỷ USD. Ngoài ra, Charles Ergen mất khoảng 3 tỷ USD; Jensen Huang, CEO NVIDIA, giảm khoảng 2,9 tỷ USD; còn William Ding mất khoảng 1,6 tỷ USD trong ngày.

Đà tăng mạnh của tài sản ông Phạm Nhật Vượng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC tiếp tục bứt phá trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong phiên sáng 27/8, VIC có thời điểm tăng hơn 4%, lên 237.800 đồng/cổ phiếu, qua đó thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Đà tăng của thị giá đồng thời đưa vốn hóa Vingroup vượt 1,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 20% tổng vốn hóa HoSE.

Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện đạt khoảng 36,6 tỷ USD, đưa ông lên vị trí khoảng thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Ở một diễn biến liên quan, thông báo mới nhất của FTSE Russell cho biết VIC nằm trong số 27 cổ phiếu lọt vào chỉ số FTSE Global All Cap và được xếp vào nhóm Large Cap cùng VHM và VCB. Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, VIC là cổ phiếu Việt Nam hút dòng vốn thụ động lớn nhất sau nâng hạng, có thể lên đến hơn 500 triệu USD.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ trong năm 2026. 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 222.300 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn theo đó đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ và hoàn thành 58% mục tiêu lợi nhuận.

Trong một diễn biến khác, Vingroup mới đây đã thay đổi nhận diện Logo nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập. So với phiên bản trước, tổng thể thiết kế gần như không thay đổi khi doanh nghiệp tiếp tục giữ biểu tượng cánh chim màu vàng, nền tròn đỏ cùng dòng chữ “VINGROUP” quen thuộc. Khác biệt lớn nhất nằm ở vị trí của 5 ngôi sao màu vàng. Thay vì nằm phía dưới cánh chim như trước, các ngôi sao được đưa lên phía trên, tạo thành một bố cục mới.

Theo giải thích từ Vingroup, việc sắp xếp lại chi tiết này nhằm thể hiện mục tiêu duy trì chuẩn mực chất lượng 5 sao, đồng thời truyền tải tinh thần không ngừng hướng tới những đỉnh cao mới. Đáng chú ý, ngôi sao lớn nhất được đặt ở vị trí cao nhất trong cụm 5 ngôi sao. Chi tiết này được doanh nghiệp lý giải là biểu tượng cho những mục tiêu cao nhất, đóng vai trò định hướng trong hành trình mở rộng sang các thị trường và phân khúc mới.

Vingroup cho biết bộ nhận diện mới đánh dấu một cột mốc trong quá trình phát triển, gắn với tham vọng mở rộng sự hiện diện trên thị trường quốc tế. Sự thay đổi logo vì vậy không đơn thuần là điều chỉnh về mặt hình ảnh, mà còn thể hiện khát vọng bứt phá, chinh phục những cột mốc mới và gia tăng vị thế trên thị trường toàn cầu.