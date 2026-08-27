Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác trên thị trường hôm nay 27/8/2026.

Vàng 9999 có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, với hàm lượng vàng nguyên chất đạt 99,99%, chỉ khoảng 0,01% các kim loại khác. Vàng 9999 còn được gọi là vàng ròng, vàng bốn số 9 hay vàng 24K.

Đặc điểm của vàng 9999 là màu vàng đậm, ánh kim tự nhiên. Do có độ tinh khiết lớn nên vàng 9999 khá mềm, dễ trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do vậy, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn trơn và các sản phẩm trang sức có thiết kế đơn giản.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 27/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay (27/8), giá vàng miếng SJC tại Doji được niêm yết ở mức 14,73 - 15,03 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giảm 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 14,98 - 15,38 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm nhẹ 20.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h ngày 27/8/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 14.730.000 15.030.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.980.000 15.380.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 14.400.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 14.350.000 14.550.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.800.000 15.200.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 14.750.000 15.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 14.580.000 15.050.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18K 10.619.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14K 8.108.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10K 5.482.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Doji với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 27/8/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.730.000 15.030.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.720.000 15.020.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.730.000 15.030.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.680.000 14.980.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.730.000 15.030.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.980.000 15.380.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.970.000 15.3700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.970.000 15.3700.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.770.000 15.270.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.730.000 15.030.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.730.000 15.070.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.730.000 15.070.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.