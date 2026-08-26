Từ nay, cá nhân đang dùng tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán, ví điện tử... vi phạm điều này có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng

Nghị định 330/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã có hiệu lực từ ngày 19/8/2026.

Đáng chú ý, Điều 14 của Nghị định quy định cụ thể mức xử phạt đối với hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin và phương tiện điện tử để xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, người bán, cho thuê, cho mượn hoặc tặng thông tin tài khoản số của mình có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng .

Các loại tài khoản thuộc phạm vi điều chỉnh gồm tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch, tài khoản bảo hiểm, tài khoản thuế và những tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính.

Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi sử dụng danh tính giả, giấy tờ hoặc hồ sơ giả để thành lập doanh nghiệp, mở hoặc đăng ký tài khoản giao dịch tài chính.

Người sử dụng trái phép thông tin của người khác để mở tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản chứng khoán, bảo hiểm, thuế hoặc những tài khoản số có chức năng tài chính khác cũng thuộc diện bị xử phạt nếu hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt tương tự được áp dụng đối với hành vi sử dụng tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính làm công cụ trung gian để nhận, chuyển tiền hoặc thanh toán cho người thụ hưởng khác, trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, việc thuê, cho thuê, cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ nhận tin nhắn, cuộc gọi và các hình thức khác để xác thực, định danh tài khoản giao dịch tài chính trái phép cũng có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Người sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch hoặc quy đổi ngoại tệ trái phép cũng chịu mức phạt này.

Mở tài khoản bằng thông tin giả có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Nghị định quy định mức phạt từ 70 đến 100 triệu đồng đối với hành vi mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục hoặc duy trì tài khoản giao dịch tài chính bằng thông tin định danh giả mạo.

Quy định này còn áp dụng đối với trường hợp thông tin của tài khoản không tồn tại trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu về tổ chức, doanh nghiệp.

Các tài khoản được đề cập bao gồm tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch và những loại tài khoản số khác có chức năng tài chính.

Hành vi mở tài khoản số cho người thuộc danh sách bị cấm mở và sử dụng tài khoản cũng có thể bị phạt từ 70 đến 100 triệu đồng.

Theo Điều 7 Nghị định 330, các mức phạt trên được áp dụng đối với cá nhân. Nếu tổ chức thực hiện cùng hành vi, mức phạt bằng hai lần mức phạt dành cho cá nhân.