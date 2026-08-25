Loạt ngân hàng BIDV, VietinBank, ACB, BVBank thay đổi phí giao dịch, có thể trừ trực tiếp vào số dư tài khoản của khách hàng

Người có tài khoản ngân hàng cần lưu tâm những thay đổi mới trong giao dịch cũng như mức phí dịch vụ.

Cuối tháng 8, nhiều ngân hàng thay đổi biểu phí dịch vụ, áp dụng với một vài giao dịch. Cụ thể như sau.

Từ 26/8: BVBank tự động trừ 10.000 đồng mỗi tháng nếu số dư tài khoản của khách hàng không đủ 500.000 đồng

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) thông báo thay đổi một số quy định liên quan đến tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND) dành cho khách hàng cá nhân, áp dụng từ ngày 26/8/2026.

Với tài khoản VND được mở tại các điểm giao dịch của BVBank, khách hàng sẽ phải trả phí quản lý 10.000 đồng/tháng, chưa bao gồm VAT. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ không thu khoản phí này nếu số dư bình quân trong tháng của tài khoản đạt từ 500.000 đồng.

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Đối với khách hàng mở tài khoản VND thông qua Ngân hàng số Digimi, mức phí quản lý cũng được áp dụng ở mức 10.000 đồng, chưa bao gồm VAT. Riêng tài khoản mới mở sẽ được miễn khoản phí này trong 180 ngày đầu tiên kể từ thời điểm đăng ký.

Sau thời gian ưu đãi, khách hàng vẫn có thể được miễn phí quản lý nếu duy trì số dư bình quân tháng từ 500.000 đồng trở lên. BVBank cũng quy định tài khoản thanh toán bằng VND phải duy trì số dư tối thiểu 50.000 đồng.

Từ 20/8: BIDV thay đổi nhiều loại phí thẻ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức áp dụng biểu phí dịch vụ thẻ mới đối với khách hàng cá nhân từ ngày 20/8/2026.

Đáng chú ý, BIDV bổ sung phí cấp thẻ vật lý từ thẻ phi vật lý. Mức phí là 100.000 đồng/lần đối với thẻ tín dụng quốc tế và thẻ đa năng BIDV JCB Hybrid; 50.000 đồng/lần đối với thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ trả trước định danh. Khách hàng Private được miễn khoản phí này.

BIDV cũng bổ sung phí xử lý giao dịch không thành công, phổ biến ở mức 9.000 đồng/giao dịch khi giao dịch chi tiêu không thành công do không đủ số dư hoặc vượt hạn mức. Ngân hàng miễn phí 2 giao dịch không thành công đầu tiên mỗi tuần. Riêng thẻ BIDV Visa Debit SuperAds áp dụng mức 1,23% số tiền giao dịch, tối thiểu 12.500 đồng/giao dịch.

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Với giao dịch thẻ tại nước ngoài, một số loại thẻ áp dụng phí 1,7% đối với giao dịch CNP, tối thiểu 9.000 đồng và 1,36% đối với giao dịch khác, tối thiểu 9.000 đồng. Với thẻ tín dụng quốc tế, phí là 1,36%, tối thiểu 9.000 đồng/giao dịch.

Ngoài ra, từ kỳ sao kê tháng 10/2026, BIDV sẽ điều chỉnh chính sách miễn phí thường niên thẻ tín dụng theo doanh số chi tiêu của năm liền trước. Các mức phí trên chưa bao gồm VAT.

Từ 17/8: VietinBank bổ sung phương thức phong tỏa tiền để thu phí thẻ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho biết từ 17/8/2026, các khoản phí phát sinh theo biểu phí liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ sẽ được thu từ tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng.

Đáng chú ý, từ 5/10/2026, đối với các khoản phí chưa được thanh toán, VietinBank sẽ bổ sung phương thức phong tỏa số tiền tương ứng trên tài khoản thanh toán.

Số tiền bị phong tỏa sẽ được giải tỏa sau khi khách hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán phí.

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Từ tháng 8: ACB thu 5.500 đồng với một số giao dịch thẻ bị từ chối

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) áp dụng phí đối với một số giao dịch thanh toán không thành công bằng thẻ ghi nợ quốc tế từ tháng 8/2026.

Cụ thể: Mức phí là 5.500 đồng/giao dịch bị từ chối, đã bao gồm VAT, chỉ áp dụng khi đồng thời đáp ứng 3 điều kiện: giao dịch phát sinh tại các đơn vị thuộc nhóm quảng cáo số và dịch vụ số như Google, TikTok; tổng doanh số giao dịch của thẻ trong tháng dưới 3 triệu đồng; và thẻ có từ 30 giao dịch bị từ chối trong tháng.

Các giao dịch bị từ chối có thể do tài khoản liên kết không đủ số dư, vượt hạn mức hoặc thẻ đang ở trạng thái tạm khóa.

(Tổng hợp)