Mua hộ khách chai Coca, shipper giao đồ ăn được tip 600 triệu đồng

Bản thân người shipper cũng không thể ngờ hành động đơn giản của mình lại được trân trọng đến mức đó.

Shipper giao hàng nhận được tiền tip vốn không phải chuyện lạ. Tuy nhiên khoản tiền tip lên tới 23.000 USD (khoảng 600 triệu đồng) thì rõ là chuyện hiếm. Không nhiều khách hàng sẵn sàng “boa” từng đó tiền cho shipper, nhưng đó lại là 1 trường hợp có thật ở Mỹ.

Câu chuyện được Brian Wilson - Vị khách hàng, cũng là người đã đặt đơn giao hàng, kể lại trên MXH. Ngày hôm đó, Brian Wilson đặt một chiếc pizza từ Domino’s cho bữa ăn của gia đình và gọi thêm một chai Coca không đường. Tuy nhiên, sau đó Wilson nhận được tin nhắn thông báo nhà hàng đã hết loại nước ngọt này, trong khi tài xế giao hàng cũng đã rời đi.

Wilson nghĩ rằng mình sẽ phải dùng bữa mà không có Coca-Cola. Thế nhưng, khi tài xế giao hàng xuất hiện trước cửa nhà, anh vô cùng bất ngờ khi thấy ngoài pizza còn có thêm một chai Coca không đường dung tích hơn 1 lít.

Theo đoạn video được ghi lại bởi camera trước cửa nhà, người tài xế 70 tuổi tên Dan cho biết ông đã chủ động ghé một cửa hàng để mua chai nước ngọt cho khách. Hành động nhỏ này khiến Wilson vô cùng xúc động. Anh cho rằng sự tận tâm và tử tế như vậy ngày càng trở nên hiếm gặp.

Dan - Shipper 70 tuổi trong đoạn video trích xuất từ camera ở cửa nhà Wilson

“Chúng tôi thực sự rất bất ngờ. Không phải shipper nào cũng tử tế và tận tâm như Dan, hành động của Dan thực sự đáng trân trọng và được lan tỏa” -Wilson viết.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong lúc trò chuyện, Dan tiết lộ anh đã làm công việc giao hàng tại Domino’s như một công việc thứ hai trong suốt 14 năm qua. Điều đặc biệt là người tài xế gần 70 tuổi này chỉ còn vài tuần nữa sẽ chính thức nghỉ hưu.

Wilson muốn gửi cho Dan một khoản tiền tip lớn hơn ngay lúc đó nhưng lại không mang theo tiền mặt. Vì vậy, anh quyết định đăng đoạn video ghi lại cuộc gặp giữa hai người lên TikTok và mở một chiến dịch GoFundMe để những người khác có thể cùng gửi tiền cảm ơn người tài xế. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền. Chỉ vài ngày, chiến dịch đã nhận được hơn 1.600 lượt đóng góp, với tổng số tiền vượt 23.000 USD (khoảng 600 triệu đồng).

Wilson kêu gọi mọi người cùng dành cho Dan một món quà đặc biệt trước khi ông nghỉ hưu, để người tài xế biết rằng sự tử tế của ông, dù nhỏ bé nhưng lại vô cùng đáng trân trọng và đáng được ghi nhận.

“Cùng cho Dan thấy rằng lòng tốt của ông ấy không bị xem là điều hiển nhiên mà một shipper phải làm. Hãy giúp ông ấy bước vào giai đoạn nghỉ hưu với cảm giác được trân trọng, được ủng hộ và được chúc mừng” - Wilson chia sẻ.

Từ việc đơn giản là mua hộ khách một chai nước ngọt, hành động của Dan đã tạo ra hiệu ứng bất ngờ. Thay vì chỉ nhận một khoản tip nhỏ từ vị khách, người tài xế sắp nghỉ hưu đã nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn người xa lạ, với số tiền lên tới 23.000 USD (khoảng 600 triệu đồng).

Câu chuyện cũng cho thấy đôi khi một hành động tử tế rất nhỏ trong công việc thường ngày lại có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với những gì người thực hiện có thể tưởng tượng.

(Nguồn: Good News Network)