Một người đàn ông vứt 20 thỏi vàng trị giá 3,6 tỷ đồng vào sọt rác

Trong lúc dọn nhà, người đàn ông vô tình gom 20 thỏi vàng vào… sọt rác.

Dọn nhà, vứt nhầm đồ là chuyện không ai muốn nhưng cũng không lạ. Nhưng nếu món đồ vứt nhầm đó lại là tất cả tài sản tích lũy trong nhiều năm, cụ thể là vàng thỏi, chắc hẳn là vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Và đáng tiếc, một người đàn ông ở Italy đã rơi vào tình cảnh đó hồi đầu năm nay.

Câu chuyện này đã khiến giới truyền thông Italy được một phen xôn xao. Sự việc xảy ra tại Torre Lapillo - Một khu dân cư thuộc thành phố Porto Cesareo, vùng Puglia, Italy. Người đàn ông 57 tuổi, chưa được công bố danh tính, đã mua vàng tích lũy trong nhiều năm, tổng số vàng mà ông có lên tới 20 thỏi vàng, được cất giữ trong 1 chiếc hộp thiếc.

Tuy nhiên, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, ông đã vô tình gom chiếc hộp đựng vàng chung với túi rác và xách thẳng ra bãi rác.

Chỉ đến ngày hôm sau, ông mới phát hiện số vàng trị giá khoảng 120.000 Euro (khoảng 3,6 tỷ đồng) đã biến mất. Nhận ra mình có thể đã vứt nhầm cả hộp vàng vào thùng rác công cộng, ông lập tức trình báo cảnh sát tại đồn Carabinieri ở Porto Cesareo.

Ảnh minh họa

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát kiểm tra camera an ninh để xác minh lời kể của người đàn ông. Hình ảnh ghi lại cho thấy ông thực sự đã bỏ chiếc hộp vào một thùng rác công cộng tại khu nghỉ dưỡng ven biển. Tuy nhiên, việc tìm lại số vàng không hề đơn giản. Chiếc thùng rác sau đó đã được đưa đến một bãi rác địa phương, đồng nghĩa với việc 20 thỏi vàng có thể đã bị trộn lẫn với một lượng lớn rác thải.

Các nhân viên bắt đầu tìm kiếm trong đống rác. Sau nhiều giờ sàng lọc cẩn thận, họ cuối cùng phát hiện chiếc hộp thiếc. Dù chiếc hộp đã bị hư hỏng, toàn bộ số vàng bên trong vẫn còn nguyên vẹn. 20 thỏi vàng sau đó được thu hồi và trao trả cho người chủ.

Vụ việc khiến nhiều người bất ngờ bởi chỉ một khoảnh khắc bất cẩn, số tài sản trị giá khoảng 120.000 euro (khoảng 3,6 tỷ đồng) đã suýt bị chôn vùi giữa hàng tấn rác thải.

Đây không phải trường hợp duy nhất một người vô tình vứt bỏ tài sản bằng vàng. Trước đó, một phụ nữ người Ấn Độ đến Dubai cũng từng trải qua tình huống tương tự khi vô tình để số vàng trị giá khoảng 13.000 USD (khoảng 340 triệu đồng) bị con trai ném vào thùng rác.

Người phụ nữ đã cất 4 đồng xu vàng 22K và một thỏi vàng 24K nặng 50 gram vào một chiếc túi khác vì chiếc túi cũ đã bị sờn. Sau đó, bà để chiếc túi trên bàn ăn nhưng không biết rằng con trai mình đã nhầm nó với đồ bỏ đi và vứt vào thùng rác.

Nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát cùng một nhân viên thu gom rác, số vàng cuối cùng cũng được tìm thấy và trả lại cho chủ nhân.

(Nguồn: The People)