Techcombank OneU tiếp lửa chung kết ASEAN Cup 2026, ưu đãi tới 80% cho người hâm mộ Việt

Trong ngày 26/8, khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết với Thái Lan tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Techcombank OneU triển khai Mega Deal "Bão tiếp lửa" với ưu đãi lên tới 80% cùng nhiều voucher chỉ từ 1 U-Point.

Từ di chuyển, ăn uống đến mua sắm, loạt ưu đãi được thiết kế xoay quanh hành trình cổ vũ, phục vụ người hâm mộ trong những khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam.

Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân khách Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành ngôi vô địch khi trở về sân nhà Mỹ Đình đá trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Với người hâm mộ, không khí của trận đấu đã bắt đầu từ nhiều giờ trước tiếng còi khai cuộc. Những sắc áo đỏ xuất hiện nhiều hơn trên phố, những cuộc trò chuyện cùng hướng về đội tuyển và sự háo hức trước giờ bóng lăn tạo nên một nhịp cảm xúc chung, kết nối hàng triệu người Việt dù đang ở đâu.

Với mong muốn kết nối khoảnh khắc đặc biệt ấy, Chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank OneU triển khai Mega Deal dành riêng cho ngày 26/8 với nhiều deal ưu đãi 80%, đồng thời bổ sung các voucher có thể quy đổi chỉ với 1 U-Point.

Tiếp lửa cho mọi hành trình đến với tình yêu bóng đá

Trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Techcombank OneU mang đến nhiều ưu đãi gắn với những nhu cầu quen thuộc của người hâm mộ. Ở nhóm di chuyển, khách hàng có thể lựa chọn voucher từ GrabGifts, beTransport và Green SM với mức ưu đãi lên tới 80%, phù hợp cho hành trình tới sân Mỹ Đình hoặc những điểm hẹn xem bóng đá.

Những cuộc hẹn ăn uống cũng có thêm lựa chọn từ Manwah, Pizza 4P's cùng nhiều thương hiệu ẩm thực quen thuộc như Pizza Hut, KFC, Chang Modern Thai hay bánh tráng Giang Mỹ. Trong đó, nhiều ưu đãi có thể quy đổi chỉ từ 1 U-Point với giá trị giảm lên tới 300.000 đồng.

Trong khi đó, Highlands Coffee, Phúc Long, Phê La, The Coffee House và Katinat mang đến nhiều ưu đãi cho những cuộc hẹn bên ly cà phê trước giờ bóng lăn. Nổi bật trong đó là voucher Highlands Coffee giảm 100.000 đồng với giá đổi chỉ 20.000 U-Point, tương đương ưu đãi tới 80%, voucher Katinat giảm 40.000 đồng đổi với 0 U-Point, bên cạnh nhiều ưu đãi đồ uống chỉ từ 1 U-Point.

Không phải mọi cuộc cổ vũ đều diễn ra giữa đám đông. Với nhiều gia đình, phòng khách tại nhà sẽ trở thành một "khán đài" riêng trong tối 26/8. Các voucher từ WinMart, Co.opmart và GO! Big C bổ sung lựa chọn để chuẩn bị đồ ăn, thức uống trước trận đấu.

Từ các ưu đãi giảm sâu tới 80% đến những deal chỉ từ 1 U-Point, cách kết hợp nhiều lớp quyền lợi thể hiện tinh thần "Đa tầng ưu đãi – lợi ích tối ưu" mà Techcombank OneU hướng tới. Các ưu đãi được kết nối theo hành trình di chuyển – gặp gỡ – ăn uống – cổ vũ, để trải nghiệm săn deal cũng hòa cùng không khí "săn cúp vàng" hàng triệu người Việt chờ đợi.

Tiếp nối tình yêu thể thao bằng hệ sinh thái trải nghiệm

Với Techcombank, giá trị của một chương trình khách hàng thân thiết không dừng lại ở việc tích và sử dụng điểm thưởng, mà còn nằm ở khả năng kết nối ưu đãi với những trải nghiệm khách hàng yêu thích. Thể thao là một trong những trụ cột trải nghiệm được Techcombank OneU tập trung phục vụ, bên cạnh du lịch – ẩm thực, âm nhạc – giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Trong đó, bóng đá sở hữu sức kết nối đặc biệt. Một trận đấu lớn có thể đưa hàng triệu người về cùng một nhịp cảm xúc, biến tình yêu thể thao của mỗi cá nhân thành những khoảnh khắc được chia sẻ giữa gia đình, bạn bè và cộng đồng. Việc đưa ưu đãi vào những nhu cầu thực tế trong ngày 26/8 vì thế cũng là cách Techcombank OneU hiện diện đúng lúc trong một khoảnh khắc khách hàng muốn tận hưởng và chia sẻ cùng nhau.

Mega Deal Techcombank OneU ngày 26/8 có số lượng ưu đãi giới hạn. Mỗi khách hàng được đổi tối đa 01 voucher ưu đãi giảm giá và 02 voucher đổi bằng 1 U-Point. Khách hàng có thể truy cập Techcombank OneU để kiểm tra ưu đãi và điều kiện áp dụng của từng voucher tại đây.

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