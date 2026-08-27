Hôm nay, nhiều người vội đi gửi tiết kiệm sau khi đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Một ngân hàng vừa "chơi lớn" tặng thêm 2,6%/năm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng chung cuộc 4-2, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Ngay sau kết quả, nhiều ngân hàng đã tung ra các chương trinh ưu đãi, khuyến mãi để ăn mừng chiến thắng. Tại VPBank, ngân hàng cho biết, để cùng lan tỏa niềm vui chiến thắng và tinh thần Việt Nam kiên cường, VPBank dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt tặng thêm 2,6%/năm lãi suất cho khoản tiền gửi từ 01 triệu đồng (online trên VPBank NEO), kỳ hạn gửi từ 06 - 12 tháng. Sản phẩm áp dụng là Tiền gửi có kỳ hạn thường cuối kỳ trên VPBank NEO, dành cho 26.000 khoản tiền gửi sớm nhất. Chương trinh này chỉ áp dụng trong 2 ngày 27/08 - 28/08/2026. Khách hàng nhập mã ưu đãi CT260 khi gửi tiền để được áp dụng.

Được biết hiện lãi suất niêm yết online kỳ hạn 6 - 12 tháng của VPBank là 6,2 - 6,3%/năm. Như vậy khi cộng thêm 2,6%, lãi suất sẽ lên tới 8,8 - 8,9%/năm. Gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng, khách hàng có lãi 88 triệu đồng sau 1 năm, tương đương 7,3 triệu đồng mỗi tháng.

Chị H.N (43 tuổi, Hà Nội) cho biết trước đây gửi tiết kiệm online tại VPBank chỉ được hưởng lãi suất niêm yết 6,2%/năm, cộng thêm chương trình ưu đãi thông thường cũng chỉ nhích thêm khoảng 1%/năm. "Lần này ngân hàng cộng thêm tới 2,6%/năm, tính ra lãi suất gần 9%/năm, cao hơn hẳn so với trước nên tôi tranh thủ gửi ngay trong sáng nay. Chương trình chỉ áp dụng 2 ngày, lại giới hạn số lượng khoản gửi sớm nhất nên chậm chân là mất cơ hội", chị H.N nói.

Cùng tâm lý tranh thủ, chị T.L (31 tuổi) chia sẻ vừa tất toán một sổ tiết kiệm cũ thì gặp được chương trình gửi tiết kiệm lãi suất cao. "Vốn dĩ tôi định mua vàng 9999 để tích lũy nhưng nghe tin đội tuyển vô địch, ngân hàng tung ưu đãi cộng tới 2,6%/năm thì tôi quyết định gửi luôn, không chờ nữa", chị T.L cho hay.

Trước đó, hưởng ứng không khí sôi động của trận chung kết lượt về, một ngân hàng khác là SACOMBANK tung chương trình "tiếp lửa" với cam kết cộng thêm 2,x%/năm lãi suất dành riêng cho khách hàng trùng tên với cầu thủ Việt Nam lập công. Chương trình áp dụng cho khoản tiết kiệm tại quầy từ 27/8 đến 9/9/2026, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, không giới hạn.

Tuy nhiên, trong trận chung kết lượt về tối 27/8, không cầu thủ Việt Nam nào ghi bàn vào lưới đối thủ nên như vậy chương trình tặng lãi suất của SACOMBANK không thể triển khai như ý định ban đầu.

Trong khi đó, ngân hàng và doanh nghiệp khác có những cách "ăn mừng" và trao thưởng ấn tượng không kém. Như Vietjet thông báo dành tặng Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đặc quyền một năm bay SkyBoss trên toàn mạng bay Vietjet Group. Agribank công bố quyết định trao 2 tỷ đồng để ghi nhận hành trình thi đấu của đội.