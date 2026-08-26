4 điều cần biết để không mất lãi khi gửi tiết kiệm

Gửi tiết kiệm tưởng là chuyện đơn giản: chọn ngân hàng, chọn kỳ hạn rồi chờ đến ngày nhận lãi. Nhưng chỉ một vài thay đổi trong thời gian gửi cũng có thể khiến số tiền lãi thực nhận khác khá nhiều so với tính toán ban đầu.

1. Rút trước hạn có thể khiến tiền lãi giảm mạnh

Nếu gửi một khoản tiền với kỳ hạn 12 tháng nhưng đến tháng thứ 5 lại cần sử dụng, việc rút trước hạn có thể khiến phần tiền rút được áp dụng mức lãi suất thấp hơn đáng kể so với mức lãi suất ban đầu, tùy quy định và sản phẩm cụ thể.

Vì vậy, trước khi gửi một khoản tiền lớn, cần xác định khoản tiền đó có thực sự "nhàn rỗi" trong suốt kỳ hạn hay không. Nếu biết vài tháng tới sẽ cần tiền để đóng học phí, mua xe, trả nợ hoặc thanh toán một khoản lớn, việc khóa toàn bộ tiền vào kỳ hạn dài chỉ để lấy thêm lãi có thể không phải lựa chọn phù hợp.

Một cách đơn giản là tính trước thời điểm sớm nhất mình có thể cần đến khoản tiền này. Nếu khả năng đó xảy ra trước ngày đáo hạn, nên cân nhắc một kỳ hạn ngắn hơn hoặc giữ một phần tiền ở nơi có tính thanh khoản cao.

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2. Đừng chỉ nhìn lãi suất, hãy xem điều kiện đi kèm

Mức lãi suất được quảng cáo chưa chắc là mức lãi suất áp dụng cho khoản tiền của bạn. Khi gửi, cần kiểm tra kỳ hạn, số tiền tối thiểu, hình thức gửi online hay tại quầy và những điều kiện để được hưởng mức lãi suất đó.

Đặc biệt, một số mức lãi suất cao có thể áp dụng cho những khoản tiền hoặc nhóm khách hàng nhất định. Nếu chỉ nhìn con số trên bảng lãi suất mà không đọc điều kiện, người gửi có thể kỳ vọng một mức lãi nhưng thực tế khoản tiền của mình không thuộc diện được áp dụng.

Với khoản tiền lớn, chênh lệch lãi suất cũng đáng kể. Chẳng hạn, gửi 500 triệu đồng trong một năm, chênh lệch 0,5 điểm phần trăm giữa mức lãi 5% và 5,5% tương đương khoảng 2,5 triệu đồng tiền lãi nếu các điều kiện khác giống nhau. Vì vậy, trước khi gửi nên tính luôn tổng tiền lãi dự kiến, thay vì chỉ nhìn phần trăm.

3. Chọn kỳ hạn theo lúc cần tiền, không phải theo mức lãi cao nhất

Kỳ hạn dài hơn có thể đi kèm mức lãi suất cao hơn, nhưng không có nghĩa cứ chọn kỳ hạn dài nhất là tối ưu. Nếu khoản tiền có thể cần dùng trong 6 tháng, gửi 12 tháng rồi rút giữa chừng có thể làm mất lợi thế lãi suất ban đầu.

Ngược lại, nếu chắc chắn không cần đến tiền trong một năm, việc chỉ gửi những kỳ hạn rất ngắn rồi liên tục đáo hạn cũng có thể khiến bạn phải gửi lại với mức lãi suất mới, vốn có thể thấp hơn hoặc cao hơn thời điểm ban đầu.

Vì vậy, thay vì hỏi "kỳ hạn nào đang có lãi cao nhất?", nên bắt đầu bằng câu hỏi "Bao lâu nữa tôi cần đến khoản tiền này?". Tiền có khả năng cần dùng trong vài tháng nên ưu tiên tính linh hoạt; tiền thực sự nhàn rỗi trong thời gian dài mới phù hợp hơn với kỳ hạn dài.

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4. Kiểm tra ngày đáo hạn và cách ngân hàng xử lý khoản tiền sau đó

Ngày đáo hạn là một chi tiết nhiều người chỉ nhớ đến khi đã gần đến ngày nhận tiền. Tùy sản phẩm, khoản tiền có thể được tự động tái tục cả gốc và lãi, tái tục phần gốc hoặc chuyển về tài khoản thanh toán khi đến hạn.

Điều này có thể trở thành vấn đề nếu kế hoạch tài chính của bạn đã thay đổi. Ví dụ, một năm trước bạn gửi tiền vì chưa có nhu cầu sử dụng, nhưng đến ngày đáo hạn lại cần khoản tiền đó để mua nhà. Nếu khoản tiền tự động chuyển sang một kỳ hạn mới, bạn có thể phải xử lý lại khi cần sử dụng.

Vì vậy, ngay khi gửi nên lưu lại ngày đáo hạn và phương thức xử lý khi đến hạn. Trước ngày đáo hạn, kiểm tra lại kế hoạch sử dụng tiền để quyết định tiếp tục gửi, thay đổi kỳ hạn hay rút về.

Gửi tiết kiệm thế nào để không mất lãi?

Không có một kỳ hạn tốt nhất cho tất cả mọi người. Một khoản tiền gửi hiệu quả không chỉ nằm ở việc chọn ngân hàng có mức lãi suất cao, mà còn ở việc bạn có thể giữ khoản tiền đến đúng kỳ hạn hay không.

Trước khi gửi, hãy kiểm tra 4 thứ: điều gì xảy ra nếu rút trước hạn, mức lãi suất mình thực sự được hưởng, kỳ hạn có phù hợp với thời điểm cần tiền hay không và khoản tiền sẽ được xử lý thế nào khi đáo hạn.

Chỉ cần làm rõ 4 điểm này trước khi gửi, bạn đã tránh được phần lớn những tình huống khiến khoản tiết kiệm không mang lại mức lãi như kỳ vọng.