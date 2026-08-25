Lãi suất ngân hàng 25/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 34 ngân hàng ngày 25/8, kỳ hạn 12 tháng tiếp tục là một trong những mốc được quan tâm khi khoảng cách giữa các ngân hàng khá lớn.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB đứng đầu với mức lãi suất 7,8%/năm. Ngân hàng này cũng duy trì mức lãi suất cao ở các kỳ hạn 6 và 9 tháng, lần lượt là 7,6% và 7,7%/năm.

Đứng sau ACB là LPBank và Saigonbank, cùng niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

LPBank áp dụng 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm cho 9 tháng và 7,15%/năm cho 18 tháng. Saigonbank niêm yết lần lượt 6,9%, 6,7% và 7%/năm tại các kỳ hạn này.

Bac A Bank đứng tiếp theo với mức 7,1%/năm.

Nhóm cùng niêm yết 7%/năm gồm MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB.

Như vậy, có 8 ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng.

Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Trong khi nhóm dẫn đầu duy trì lãi suất trên 7%/năm, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục áp dụng biểu lãi suất tương đồng.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

So với mức cao nhất 7,8%/năm tại ACB, lãi suất kỳ hạn 12 tháng của Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm.

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Techcombank niêm yết 6,75%/năm, SHB 6,5%/năm, MB 6,35%/năm và VPBank 6,2%/năm.

Chênh lệch giữa lãi suất lên tới 4,1 %/năm

Ở chiều ngược lại, SCB có mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng thấp nhất trong bảng khảo sát, ở 3,7%/năm.

Một số ngân hàng khác có lãi suất dưới 6%/năm gồm HDBank 5,3%/năm, Eximbank 5,4%/năm, KienlongBank 5,5%/năm, GPBank 5,55%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Như vậy, khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng lên tới 4,1 điểm phần trăm.

Nếu gửi 1 tỷ đồng trong 12 tháng và giả định khoản tiền được duy trì đủ kỳ hạn, mức lãi suất 7,8%/năm tương đương khoảng 78 triệu đồng tiền lãi. Với mức 3,7%/năm, tiền lãi khoảng 37 triệu đồng. Chênh lệch lên tới khoảng 41 triệu đồng.

Lãi suất niêm yết chỉ mang tính tham khảo

Mức lãi suất cao nhất không đồng nghĩa mọi khách hàng đều có thể hưởng đúng mức niêm yết. Khi gửi tiền, khách hàng cần kiểm tra các điều kiện cụ thể về số tiền gửi, kỳ hạn, kênh gửi, phương thức trả lãi và quy định tất toán trước hạn.

Lưu ý: Các mức trong bảng là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 25/8, không phải mức lãi suất áp dụng cho mọi khoản tiền gửi. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng sản phẩm, số tiền, kỳ hạn và chính sách của từng ngân hàng.