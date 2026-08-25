Agribank đóng cửa một chi nhánh tại TP. HCM

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Agribank Chi nhánh 8.

Theo thông báo, chi nhánh có địa chỉ tại số 925, 925A, 925B, 925C, 925D Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP.HCM và chính thức chấm dứt hoạt động từ ngày 24/8/2026.

Sau thời điểm này, toàn bộ quyền và nghĩa vụ phát sinh của khách hàng tại Agribank Chi nhánh 8 sẽ được Agribank Chi nhánh Bắc TP.HCM tiếp nhận và phục vụ.

Đáng chú ý, đơn vị tiếp nhận cũng đặt tại chính địa chỉ số 925, 925A, 925B, 925C, 925D Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP.HCM.

Ngân hàng khẳng định toàn bộ dữ liệu và hồ sơ của khách hàng sẽ được bàn giao nguyên trạng, bảo mật. Các giao dịch tài chính được đảm bảo diễn ra liên tục, không gây gián đoạn hoạt động của khách hàng.

Việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh 8 nằm trong đợt sắp xếp mạng lưới của Agribank trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, tại hội nghị tổ chức ngày 19/8, Agribank đã công bố quyết định tự nguyện chấm dứt hoạt động Agribank Chi nhánh 8, đồng thời chuyển giao 2 phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh 8 về Agribank Chi nhánh Bắc TP.HCM quản lý.

Cùng với đó, Agribank Chi nhánh Bắc TP.HCM được thay đổi địa điểm đặt trụ sở về số 925, 925A, 925B, 925C, 925D Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP.HCM.

Agribank cho biết việc sắp xếp mạng lưới trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh là một bước quan trọng trong lộ trình triển khai chiến lược phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới. Không đơn thuần là tinh giản đầu mối, việc tổ chức lại mạng lưới hướng tới phân bổ nguồn lực hợp lý hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng năng lực phục vụ khách hàng, phù hợp với sự phát triển nhanh của đô thị, thị trường và xu thế chuyển đổi số.

Theo số liệu được ngân hàng công bố, đến 31/12/2025, Agribank đã hoàn thành cơ cấu lại 53 Chi nhánh và 42 Phòng giao dịch; riêng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giảm 07 Chi nhánh và 11 Phòng giao dịch; trong Quý I/2026, Agribank tiếp tục sắp xếp 27 Chi nhánh và 48 Phòng giao dịch; trong đó giảm thêm 01 Chi nhánh, 17 Phòng giao dịch tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục tinh gọn 03 Chi nhánh tại Gia Lai, 11 Chi nhánh tại Đà Nẵng và dự kiến giảm tiếp 05 Chi nhánh tại Đắk Lắk trong Quý II/2026.